Награды и номинации фильма Вива, Вилья!

Награды и номинации фильма Вива, Вилья! 1934

Оскар 1935 Оскар 1935
Лучший помощник режиссёра
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1934 Венецианский кинофестиваль 1934
Best Actor
Победитель
Special Recommendation
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
