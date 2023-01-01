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По ту сторону надежды По ту сторону надежды
Киноафиша Фильмы По ту сторону надежды Награды и номинации фильма По ту сторону надежды
Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope По ту сторону надежды 2017 / Финляндия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма По ту сторону надежды

Вся информация о фильме
Берлинале 2017 Берлинале 2017
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
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