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По ту сторону надежды По ту сторону надежды
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Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope По ту сторону надежды 2017 / Финляндия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «По ту сторону надежды»

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Что может утешить усталого путника после долгой дороги? – Конечно же, душ. Особенно если он (путник) всё время странствий просидел в куче с углем на грузовом корабле. (Нет, ну а как еще честному беженцу пересечь границу дружеского государства?! Таможня же, матросы, неласковые с безбилетниками и т.д.) Кстати, а после душевой можно и о ночлеге подумать: например, постучаться в ближайший полицейский участок и потребовать политического убежища. Там ваше появление никого и не удивит (вы не…

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Лика 2 августа 2019, 18:43
Невозмутимость и ирония
Аки Каурисмяки, самый известный финский сценарист и режиссер, гуманист и интеллектуал, недавно заявил об уходе из кино, так что «По ту сторону надежды», скорее всего - последний его фильм. Режиссер часто представлял свои фильмы на европейских кинофестивалях, Дэвид Линч вручил ему гран-при в Каннах за «Человека без прошлого». Один из фильмов номинировался но «Оскар» - режиссер проигнорировал премию в знак протеста против войны.
В «По ту стороны надежды» надежда действительно потеряна: у Халида в войне погибает вся семья, и он приезжает в Хельсинки как беженец. Но в Финляндии хватает своих проблем: экономические неурядицы, алкоголизм, всеобщая потерянность и множество других беженцев. В убежище ему откажут. Параллельно разворачивается другая история: финн Вальдемар Викстрем, уставший от алкоголизма супруги, начинает новую жизнь - пытается наладить управление только что купленным кафе с тремя помятыми и грустными его сотрудниками, шедшими впридачу.
Как правило, герои Каурисмяки - люди из низших слоев общества. Но если большинство режиссеров сняло бы с такими героями полную слез и жестокости драму, что-то назидательное и скучное, Каурисмяки делает доброе и душевное кино о том, как при всей окружающей безысходности герои просто стараются сделать хотя бы маленький шаг в правильную сторону - и это их спасает.
Оно полно легкого юмора, когда персонажи с невозмутимыми лицами творят что-то забавное, а в определенный момент вообще начинает играть какое-то рокабилли на финском, довольно обаятельное. Неспешный ритм развития событий и статичная камера добавляют происходящему беспристрастности и отстраненности и усиливает нехитрый юмор. «Это - моя спальня, и я готов за нее драться», - говорит Халид. «Нет, это моя мусорка», возражает Вальдемар, и они начинают честный поединок.

На первый взгляд может оказаться непривычным то, что мы видим в кадре реальных людей, не загримированных, с настоящими морщинами, с обычными телами. Большинство из них намного старше, чем привычно видеть в голливудском кино. Но это правда - в Европе высокий процент людей в возрасте и произведений о них довольно мало.
Как и персонажи фильма, город Хельсинки предстает мрачноватым, промышленным и не всегда приветливым - не поворачивается нарядной туристической стороной. Бюрократия выглядит беспристрастной, но при ближнем рассмотрении творит свои дела не вполне качественно. Чувствуется, что режиссер о ней не самого высокого мнения. А вот что его действительно волнует - простая солидарность и человечность людей, у которых иногда нет ни дома, ни завтрака, но которые способны на проявление доброты друг к другу и на которых - вся надежда мира.
2 августа 2019, 18:43 Ответить
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