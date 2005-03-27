Дневник Сюзанны для Николаса, 2005

У книжного редактора Кейт Уилкинсон в жизни есть всё: кроме любви. И когда Кейт встречает обаятельного писателя Мэтта Харрисона, ее счастью нет предела. Стремительно развивающийся роман вскоре должен увенчаться свадьбой, но неожиданно мужчина исчезает без объяснений. Убитая горем девушка не знает, как жить дальше. Некоторое время спустя, она получает посылку от Мэтта — дневник его покойной жены Сюзанны. Описанная там история их любви полностью меняет представление Кейт о жизни и человеческих отношениях…