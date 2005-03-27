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Дневник Сюзанны для Николаса
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Suzanne's Diary for Nicholas

Дневник Сюзанны для Николаса, 2005

2005 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

У книжного редактора Кейт Уилкинсон в жизни есть всё: кроме любви. И когда Кейт встречает обаятельного писателя Мэтта Харрисона, ее счастью нет предела. Стремительно развивающийся роман вскоре должен увенчаться свадьбой, но неожиданно мужчина исчезает без объяснений. Убитая горем девушка не знает, как жить дальше. Некоторое время спустя, она получает посылку от Мэтта — дневник его покойной жены Сюзанны. Описанная там история их любви полностью меняет представление Кейт о жизни и человеческих отношениях…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 марта 2005
Премьера в мире 27 марта 2005
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Фриденберг
В ролях
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Кэтлин Роуз Перкинс
Кэтлин Роуз Перкинс
Кевин Джубинвилл
Крэйг Элдридж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дневник Сюзанны для Николаса 2 постера
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