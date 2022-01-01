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Кэтлин Роуз Перкинс

Kathleen Rose Perkins
Кэтлин Роуз Перкинс
Кэтлин Роуз Перкинс Kathleen Rose Perkins
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Дата рождения
15 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Балтимор, Мичиган, США
Рост
161 см
Биография Кэтлин Роуз Перкинс

Родилась 15 ноября 1974 года. Нью-Балтимор, Мичиган, США.

Фильмография Кэтлин Роуз Перкинс
Близнецы
Близнецы
драма, комедия 2014, США
6.0
Агнец Божий
Агнец Божий
комедия 2013, США
5.0
Пакт
Пакт
ужасы, триллер 2011, США
5.0
Дневник Сюзанны для Николаса
Дневник Сюзанны для Николаса
мелодрама, драма 2005, США
6.0
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