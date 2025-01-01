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Киноафиша Фильмы My Little Pony в кино Цитаты из мультфильма My Little Pony в кино

Цитаты из мультфильма My Little Pony в кино

Twilight Sparkle [видит, как все её старые и новые друзья работают вместе, чтобы спасти день] Это... Это Магия...
The Storm King Да, да! Дружба, цветочки и пони! Бе! Мне этот милый пони уже до жути надоел.
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Princess Skystar Привееееет! Это опять я!
[хихикает]
Princess Skystar Меня точно накажут, но я поговорила с Шелли и Шелдоном, и они сказали, что ты просто пыталась помочь друзьям.
Pinkie Pie Аааа!
Princess Skystar Поэтому я тоже хочу помочь. Потому что... знаешь... одна маленькая вещь...
[шёпотом]
Princess Skystar может изменить очень многое!
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Twilight Sparkle Очень жаль, что тебе было так одиноко.
Tempest Shadow Я увидела правду. Мои «друзья» бросили меня, когда наступили трудные времена. Похоже, я не одна такая. Признай это, принцесса. Дружба тоже тебя подвела.
Twilight Sparkle Дружба меня не подвела. Я подвела дружбу.
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Captain Celaeno Давайте покажем этим маленьким пони, как это делается!
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[финальные реплики]
Pinkie Pie Отличный ход, Темпест!
Tempest Shadow На самом деле, это не моё настоящее имя.
Pinkie Pie Ооо! А как же тогда?
Tempest Shadow [тихо] Это «Физзлпоп Берритвист».
Pinkie Pie [вздохи] Вау! Это просто самое классное имя на свете!
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Tempest Shadow Проще простого.
Grubber О, я обожаю пирог.
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Applejack Что ты думала? Я имею в виду, красть их жемчужину?
Twilight Sparkle [вздыхает] Это был единственный способ спасти Эквестрию.
Pinkie Pie Да нет же! Королева собиралась согласиться! Мы сделали то, что ты нам сказала, и именно это убедило её, что мы — пони, которых стоит спасать!
[вздыхает с осознанием]
Pinkie Pie Если только... Ты на самом деле не хотела, чтобы мы устроили ей лучший день в жизни! Ты просто хотела отвлечь её!
[Спайк, Флаттершай, Рэрити, Эпплджек и Рэйнбоу Дэш в шоке]
Twilight Sparkle Я бы никогда не сделала этого, но это не Эквестрия! Мы не можем просто танцевать с мошенниками, устраивать радуги в небе и ждать, что всё само решится! Этого недостаточно! Нас недостаточно!
Pinkie Pie Нет, Твайлайт! МЫ держались вместе! МЫ собирались получить помощь, которая нам нужна! И только ТЫ помешала нам!
Twilight Sparkle Я делаю всё, что могу! Всё зависит от меня. Я та, кого хочет Темпест. Я последняя принцесса!
Pinkie Pie Ты ещё и единственная, кто не доверяет своим друзьям!
Twilight Sparkle Может быть, мне было бы лучше без таких друзей, как ты!
[Пинки ахает и начинает плакать, раненая словами Твайлайт. Твайлайт понимает, что зашла слишком далеко]
Twilight Sparkle Пинки, я...
Pinkie Pie [фыркает] Я просто не могу сейчас с тобой говорить.
[Она и остальные пони уходят от Твайлайт и Спайка, чувствуя себя преданными и разбитыми]
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Rarity Ненавижу эпические приключения!
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Capper Вы точно хотите бегемотов?
Pinkie Pie Точно! Королеву бегемотов!
Capper Не такую, как королеву львов, тигров или медведей?
Fluttershy О, боже.
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Tempest Shadow Вся эта сила тратится на вечеринки, хотя есть дела и поважнее.
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[из трейлера]
Twilight Sparkle Я — принцесса Сумеречная Искорка, и это мой дом — Эквестрия. Земля, полная магии, музыки и, что важнее всего, дружбы! Жизнь просто идеальна. Ну, что тут может пойти не так?
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Pinkie Pie [относится к дому Кэппера] Ого! Столько всего, что можно разбить!
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Applejack Постой-ка. Дай я правильно пойму. Когда пришёл Король Шторма, вы просто бросили весь город и сбежали?
Princess Skystar Мы не сбежали! Мы плыли! Знаешь, чтобы бежать.
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Rarity [имеется в виду Кэппер] Ну и ну! Посмотрите, кого кошка принесла! Самого себя!
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Applejack Все в порядке, пони?
Rarity Кажется, у меня попа задом наперёд.
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Rarity Знаешь, как говорят — где город, там и спа!
Rainbow Dash Кто это говорит?
Applejack Если ты забыла, мы на миссии, чтобы спасти Эквестрию.
Rarity Я могу делать несколько дел одновременно.
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Twilight Sparkle [вздыхает] Я собираюсь попросить трёх самых королевских принцесс Эквестрии об огромной услуге! А что, если они меня отвергнут?
Spike Всё будет хорошо. Просто помни самое главное.
Twilight Sparkle Улыбнуться?
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Twilight Sparkle Селестия велела Луне найти королеву... «Гиппопотамов». Луна не смогла, так что придётся мне.
Rainbow Dash Гиппопотамы? Серьёзно?
Pinkie Pie Говорят, для своих размеров они удивительно грациозны. Но всегда голодные.
Spike Голодные?
Applejack Гиппопотамы?
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Граббер [Тэмпест, после того как он теряет Твайлайт] Я знаю, ты расстроен, но у меня для тебя одно слово: «Губкекекс».
[Тэмпест ударяет его своей сломанной рогом]
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Pinkie Pie [имеется в виду зловещий дирижабль в небе] Ой! Бьюсь об заклад, это те самые клоуны, которых я заказала!
[дирижабль ломает несколько столбов при посадке]
Pinkie Pie Точно не те клоуны, которых я заказывала.
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Party Favor [после того, как дирижабль лопает шарик в виде животного] Брайан, нет!
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[из трейлера]
Twilight Sparkle Я имею в виду, принцесса? Без давления. К счастью, у меня есть потрясающие друзья, которые поддержат меня в любой ситуации.
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[первые реплики]
Spike Извините! Дракон идёт! Важные принцессины документы на подходе!
Female Pony 1 Ух ты! Все пони от Мейнхеттена до Сэддл Аравии здесь!
Apple Cobbler Знаю, кобылка! Мы чуть было не остались без стойл!
Clear Skies Принцесса Твайлайт, должно быть, очень занята этим огромным фестивалем!
Female Pony 2 Да ну? Она умная, организованная и спокойная в стрессовых ситуациях! Ей по плечу всё!
Twilight Sparkle Омммм... Ооооо, боже мой, я не справляюсь! Ох! Ничего не работает! Нужно взять себя в руки! Просто зайти туда! И спросить! Это твой фестиваль дружбы! Счастье всех пони зависит от тебя.
[лицо-ладонь]
Twilight Sparkle Ооооо!
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Spike [после того, как Кэппер, пираты и принцесса Скайстар объединились, чтобы помочь] Вот и всё, да? Мы никого больше не подружились?
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Fluttershy [одному из Штормовых существ] Ты как-то напряжён. Хочешь поговорить?
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Pinkie Pie [после того, как Шестерка Главных и Спайк сбежали от Темпеста] Нам только что влепили по полной наши кексы самый ужасный нарушитель вечеринки!
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Телохранитель 1 Вижу масляный крем?
Телохранитель 2 Вижу. Приступаем к уборке.
[телохранители стирают глазурь с рубашки Сонгберд Серенейд]
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Twilight Sparkle [Пушка Пинки запускает пятислойный торт, который падает на неё] Пинки!
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The Storm King Давайте начнём эту бурю! Ох, это здорово, надо бы запатентовать.
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Rainbow Dash [о её поспешном и небрежном украшении] Да брось, всё нормально!
Rarity Если бы тебя воспитывали в сарае! Эм, без обид, Эпплджек.
Applejack Никаких обид. Особенно учитывая, что меня не воспитывали в сарае. Просто у моей семьи есть сарай. Где я родилась. И... провела там большую часть своего детства...
Rainbow Dash [очень быстро] Ты ведь воспитывалась в сарае!
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Pinkie Pie Твайлайт, смотри на меня! Это будет самый грандиозный праздник, который когда-либо видел Эквестрия! Как Принцесса Дружбы, ты не имеешь права подвести! Этот день определит, кто ты есть! Давление просто невероятное! Почти слишком много для одной пони!
[кричит]
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Princess Celestia «Темпест», да? Чем мы можем помочь?
Tempest Shadow О, я так рада, что вы спросили. Как насчёт начать с вашего полного и безоговорочного капитуляции?
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The Storm King ТЕПЕРЬ Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГОСПОДИН ШТОРМА! И ВЕСЬ МИР ПОКЛОНИТСЯ МОЕМУ БА-БА-БА-БА-БА-БА-БУМУ, МАЛЫШ!
Tempest Shadow Да, да, вы так же могущественны, как я и обещал, Ваше Величество, теперь восстановите мой рог, и я клянусь использовать свою магию, чтобы служить вам!
The Storm King [смеётся] Кому нужен твой жалкий маленький единорожий рожок?
Tempest Shadow [в шоке] Но... мы... мы же договорились!
The Storm King ВЛЮБЛЯЙСЯ В ПРОГРАММУ! Я тобой пользовался! Это же моя фи###я!
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Tempest Shadow Почему ты меня спасаешь?
Twilight Sparkle Потому что так поступают друзья.
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Tempest Shadow [дразнит Твайлайт, которая заперта в клетке, защищённой от магии] Ах, принцесса дружбы... Без друзей!
[жестоко смеётся]
Tempest Shadow И выхода нет.
Twilight Sparkle ЗАЧЕМ ты это делаешь? Ты же пони! Такая же, как я.
[Темпест вонзает сломанный рог в клетку и пускает ток по прутьям, пугая Твайлайт]
Tempest Shadow [зло] Я совсем не такая, как ты! Я — больше, чем ты когда-либо станешь.
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Tempest Shadow [о Твайлайт] Захвати её СЕЙЧАС!
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Tempest Shadow [относительно Эквестрии] Здесь всегда одно и то же — праздник.
Twilight Sparkle Ну, надеюсь, ты останешься. Чем больше друзей, тем веселее.
Tempest Shadow Но, эм, мой рог?
Twilight Sparkle Знаешь, твой рог очень мощный, как и пони, которому он принадлежит.
Tempest Shadow [слегка улыбаясь] Я же говорила, что хочу показать всем пони в Эквестрии, на что способна, да?
[делает шаг вперёд и выпускает из рога струю энергии в небо, создавая фейерверк]
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Rainbow Dash Не могу поверить, что она сделала это ради нас.
Twilight Sparkle Я могу.
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Tempest Shadow Мы все начинаем одинаково — с простой, наивной веры... Защищённые от множества несправедливостей и жестокостей жизни.
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The Storm King Да. Кстати о проблемах, это место кажется... слишком... ну, не знаю... МИЛЫМ! Мне не нравится милота! Никогда не нравилась! Это совсем не в стиле "большого злого могущественного мага", верно? Давай, Темпест, выдай шутку, ведь это точно шутка!
[Он втыкает посох в дыру в полу и начинает высасывать магию из четырёх принцесс]
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