Applejack
Что ты думала? Я имею в виду, красть их жемчужину?
Pinkie Pie
Да нет же! Королева собиралась согласиться! Мы сделали то, что ты нам сказала, и именно это убедило её, что мы — пони, которых стоит спасать!
[вздыхает с осознанием]
Pinkie Pie
Если только... Ты на самом деле не хотела, чтобы мы устроили ей лучший день в жизни! Ты просто хотела отвлечь её!
[Спайк, Флаттершай, Рэрити, Эпплджек и Рэйнбоу Дэш в шоке]
Twilight Sparkle
Я бы никогда не сделала этого, но это не Эквестрия! Мы не можем просто танцевать с мошенниками, устраивать радуги в небе и ждать, что всё само решится! Этого недостаточно! Нас недостаточно!
Pinkie Pie
Нет, Твайлайт! МЫ держались вместе! МЫ собирались получить помощь, которая нам нужна! И только ТЫ помешала нам!
Twilight Sparkle
Я делаю всё, что могу! Всё зависит от меня. Я та, кого хочет Темпест. Я последняя принцесса!
Pinkie Pie
Ты ещё и единственная, кто не доверяет своим друзьям!
[Пинки ахает и начинает плакать, раненая словами Твайлайт. Твайлайт понимает, что зашла слишком далеко]
Pinkie Pie
[фыркает]
Я просто не могу сейчас с тобой говорить.
[Она и остальные пони уходят от Твайлайт и Спайка, чувствуя себя преданными и разбитыми]