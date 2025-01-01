Applejack Что ты думала? Я имею в виду, красть их жемчужину?

Twilight Sparkle [вздыхает] Это был единственный способ спасти Эквестрию.

Pinkie Pie Да нет же! Королева собиралась согласиться! Мы сделали то, что ты нам сказала, и именно это убедило её, что мы — пони, которых стоит спасать!

[вздыхает с осознанием]

Pinkie Pie Если только... Ты на самом деле не хотела, чтобы мы устроили ей лучший день в жизни! Ты просто хотела отвлечь её!

[Спайк, Флаттершай, Рэрити, Эпплджек и Рэйнбоу Дэш в шоке]

Twilight Sparkle Я бы никогда не сделала этого, но это не Эквестрия! Мы не можем просто танцевать с мошенниками, устраивать радуги в небе и ждать, что всё само решится! Этого недостаточно! Нас недостаточно!

Pinkie Pie Нет, Твайлайт! МЫ держались вместе! МЫ собирались получить помощь, которая нам нужна! И только ТЫ помешала нам!

Twilight Sparkle Я делаю всё, что могу! Всё зависит от меня. Я та, кого хочет Темпест. Я последняя принцесса!

Pinkie Pie Ты ещё и единственная, кто не доверяет своим друзьям!

Twilight Sparkle Может быть, мне было бы лучше без таких друзей, как ты!

[Пинки ахает и начинает плакать, раненая словами Твайлайт. Твайлайт понимает, что зашла слишком далеко]

Pinkie Pie [фыркает] Я просто не могу сейчас с тобой говорить.