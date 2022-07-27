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ROHD: Мадам Баттефляй
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Madama Butterfly

ROHD: Мадам Баттефляй, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Печальная лирическая драма «Мадам Баттерфляй» считается одной из изысканнейших жемчужин оперного искусства, благодаря восхитительной музыке Джакомо Пуччини и многогранному раскрытию образа гейши Чио-Чио-сан, влюбленной в американского офицера военно-морских сил Б. Ф. Пинкертона и им обманутой. Впервые в невероятно живописной постановке Моше Лейзера и Патриса Корье на сцене театра Ковент-Гарден в заглавной роли выступит звезда мировой оперы Эрмонела Яхо (сопрано). Перед зрителями открываются экзотические виды Нагасаки, воспроизведенные по мотивам японских пейзажей, романтизированных европейскими художниками ХIХ века. Джакомо Пуччини привнес в музыку элементы национального колорита: включил в партитуру японские традиционные мелодии, добавил в оркестр японские музыкальные инструменты. Партия Пинкертона в исполнении молодого тенора Марсело Пуэнте звучит особенно ярко и пылко, когда перед зрителем предстают картины соблазнения и свадебной церемонии. Оставленная Чио-Чио-сан тщетно пытается удержать ускользающую мечту, этой страстной мечтой о счастье проникнута ее знаменитая ария «В один прекрасный день увидим мы…». Музыкальным сопровождением захватывающего и трагичного пути из света, любви и экстатического восторга во мрак, тревогу и, в конечном итоге, в отчаяние дирижирует Антонио Паппано, чьи постановки итальянских опер снискали всемирную славу.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Моше Лейзер
В ролях
Эрмонела Яхо
Марсело Пуэнте
Скотт Хендрикс
Карло Бози
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROHD: Мадам Баттефляй 1 постер
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Каро 8 Капитолий Вернадского
19:30
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«ROHD: Мадам Баттефляй» в кинотеатрах

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