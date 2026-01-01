Оповещения от Киноафиши
Андре Шенье

Андре Шенье

Andrea Chénier 18+
О фильме

Франция 1789г. Аристократия живёт праздно, народ - бедно. И между двух огней поэт Андре Шенье. Обязанный богачам за продвижение своих стихов, он, в то же время, мечтает о революции.«Андре Шенье» - самое известное произведение итальянского композитораУмберто Джордано, потрясающая историческая драма. Сюжет повествует о жизни реального исторического лица, о французском поэте, вовлечённом во Французскую революцию, сначала как ярый сторонник, а затем в качестве жертвы преследования и преступника, отправленного на гильотину.Андре Шенье - один из крупнейших лирических поэтов Франции, был человеком весьма консервативных политических взглядов. На него повлияли события революции, террор, суд над Людовиком XVI и его казнь. Поэт резко нападал на якобинцев, был связан дружескими узами с представителями аристократии, прославлял Шарлотту Корде, публично заявлял, что готов выступить в качестве защитника на процессе Людовика XVI, и закончил свою жизнь на эшафоте незадолго до гибели Робеспьера. Творчество Шенье стало известно лишь через много лет после его казни.В опере события жизни поэта трактованы очень свободно. Действие развертывается в годы Французской революции. Аристократы дают последний бал, прерываемый вторжением бедняков. Андре Шенье любит графиню Мадлен де Куаньи и любим ею. Враг Шенье, бывший слуга графини Жерар, участник революционных событий, также влюблен в Мадлен. Шенье ранит Жерара на дуэли; он схвачен, предан суду и осужден, хотя Жерар выступает в его защиту. В тюрьму Сен-Лазар, где поэт ожидает казни, проникает Мадлен, чтобы вместе с любимым взойти на эшафот. Жерар тщетно пытается вымолить у Робеспьера прощение Шенье.

Ценность оперы — в выразительной, полной драматизма и лирической взволнованности музыке, создающей живой фон действия. Миру уходящей аристократии противостоит восставший народ. Джордано умело использует приемы контраста. Драматургически действие тяготеет к развитым сценам, хотя партитура и членится на завершенные номера. Арии и дуэты обычно носят эмоционально-подъемный характер и завершаются финальным «взрывом» на кульминации. В опере использованы подлинные песни революционной поры, в частности «Марсельеза» и «Карманьола», а для характеристики аристократии — придворный менуэт.

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2011
Производство Österreichischer Rundfunk (ORF)
Другие названия
Giordano: Andrea Chénier, Andrea Chénier, Umberto Giordano: Andrea Chénier
Режиссер
Кит Уорнер
В ролях
Гектор Сандовал
Скотт Хендрикс
Норма Фантини
Таня Кросс
Розалинд Плоурайт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Андре Шенье
TheatreHD: Гензель и Гретель 6.5
TheatreHD: Гензель и Гретель (2017)
ROHD: Мадам Баттефляй 6.8
ROHD: Мадам Баттефляй (2016)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
Отзывы о фильме

