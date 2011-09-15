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Под снегом
Unter Schnee
Под снегом, 2011
2011 / Германия
6.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
документальный
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6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
15 сентября 2011
Возраст
18+
Режиссер
Ульрике Оттингер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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