Под снегом, 2011

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о выходе в прокат 6.6 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 48 минут Год выпуска 2011 Премьера в мире 15 сентября 2011 Возраст 18+ Режиссер Ульрике Оттингер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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