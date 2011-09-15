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Под снегом
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Unter Schnee

Под снегом, 2011

2011 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 15 сентября 2011
Возраст 18+
Режиссер
Ульрике Оттингер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под снегом 1 постер
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