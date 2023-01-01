Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роден Роден
Киноафиша Фильмы Роден Роден, 2017: актеры и роли
Rodin Роден 2017 / Франция / Бельгия
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Роден, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Дуайон Жак Дуайон Jacques Doillon
В ролях
Венсан Линдон Венсан Линдон Vincent Lindon Изиа Ижлен Изиа Ижлен Izïa Higelin Северин Канеел Северин Канеел Séverine Caneele Эдвард Экрут Эдвард Экрут Edward Akrout Патрисия Мазюи Патрисия Мазюи Patricia Mazuy Паскаль Касанова Паскаль Касанова Pascal Casanova
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
На краю
На краю
2022, США, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши