Пол Карри («Отличный день») представил очередную экранизированную историю о том, что после смерти все только начинается: в этот раз словосочетание «так сошлись звезды» для трех главных героев – Дилана (Михил Хаушман), Сары (Тереза Палмер) и Джонаса (Сэм Рид) – не просто красивая фраза, а причина странного переплетения их судеб. Хоть Дилана, глазами которого зритель и переживает происходящее, и называют за глаза немного чокнутым – виданное ли дело,…
Согласна с первым отзывом: не до конца понимаешь, почему акцент на главном герое, если, получается, все люди, которые оказываются вокруг, видят каждый день повторяющуюся картинку. И если на вокзале люди разные, по словам героя, то его соседи, полагаю, не меняются ежедневно так же легко, соответственно, они тоже видят аварию в одно и то же время, кто-то видит ежедневно те же происшествия на вокзале.
Почему он выгнал девушку, расстался с ней, а не мог просто сказать, чтобы она не ехала на вокзал, к чему все эти тайны, загадки, почему люди не могут просто сесть и прямо поговорить? :))) Никогда не понимала!
Многое тут не понятно в принципе, но сюжет заворачивается прикольно :)
А финал немного странно показан: полиция стоит, ревнивец стреляет, герой бежит, какой-то забавный экшн получился :)) Потом он лежит и истекает кровью, никого это не заботит, вокруг все исчезли...
Не знаю, можно глянуть, наверное, в целом, душевный фильм :)
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