Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
2:22 2:22
Киноафиша Фильмы 2:22 Отзывы о фильме «2:22»
2:22 2:22 2017 / США / Австралия
5.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «2:22»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пол Карри («Отличный день») представил очередную экранизированную историю о том, что после смерти все только начинается: в этот раз словосочетание «так сошлись звезды» для трех главных героев – Дилана (Михил Хаушман), Сары (Тереза Палмер) и Джонаса (Сэм Рид) – не просто красивая фраза, а причина странного переплетения их судеб. Хоть Дилана, глазами которого зритель и переживает происходящее, и называют за глаза немного чокнутым – виданное ли дело,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
САНСАНЫЧ XXX 2 июля 2017, 20:37
советую не тратить ни время ни деньги. хрень полная. мужика весь фильм глючит не понятно с чего. и почему именно его?и за что ему такая радость?
2 июля 2017, 20:37 Ответить
Алина Холодова 10 июля 2017, 12:27
Фильм очень понравился
10 июля 2017, 12:27 Ответить
Мария Мироненко 28 июля 2017, 12:40
Оценка
Дико странный фильм, даже и не знаю, стоит ли советовать его к просмотру :)
Согласна с первым отзывом: не до конца понимаешь, почему акцент на главном герое, если, получается, все люди, которые оказываются вокруг, видят каждый день повторяющуюся картинку. И если на вокзале люди разные, по словам героя, то его соседи, полагаю, не меняются ежедневно так же легко, соответственно, они тоже видят аварию в одно и то же время, кто-то видит ежедневно те же происшествия на вокзале.
Почему он выгнал девушку, расстался с ней, а не мог просто сказать, чтобы она не ехала на вокзал, к чему все эти тайны, загадки, почему люди не могут просто сесть и прямо поговорить? :))) Никогда не понимала!
Многое тут не понятно в принципе, но сюжет заворачивается прикольно :)
А финал немного странно показан: полиция стоит, ревнивец стреляет, герой бежит, какой-то забавный экшн получился :)) Потом он лежит и истекает кровью, никого это не заботит, вокруг все исчезли...
Не знаю, можно глянуть, наверное, в целом, душевный фильм :)
28 июля 2017, 12:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши