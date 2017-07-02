Наша рецензия

Пол Карри («Отличный день») представил очередную экранизированную историю о том, что после смерти все только начинается: в этот раз словосочетание «так сошлись звезды» для трех главных героев – Дилана (Михил Хаушман), Сары (Тереза Палмер) и Джонаса (Сэм Рид) – не просто красивая фраза, а причина странного переплетения их судеб. Хоть Дилана, глазами которого зритель и переживает происходящее, и называют за глаза немного чокнутым – виданное ли дело,…