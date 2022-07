1 Like It Or Not Bob Moses / Jimmy Vallance 6:22

2 Someone To Stay Vancouver Sleep Clinic 4:13

3 Grow Frances 4:01

4 Human Kind DRELLER 4:41

5 The Stars Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 3:49

6 In Control Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:31

7 Can I Help You? Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:02

8 A Near Miss Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 3:12

9 It Could've Been Worse Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:42

10 Grand Central Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:36

11 Eyes Meet Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:59

12 You Saved Me Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:44

13 Stop the Cab Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:44

14 2:22 Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:24

15 A Drop of Water Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:44

16 Patterns Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:26

17 Hologram Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 3:47

18 Let Yourself Out Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:24

19 Letters From the Past Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:38

20 Visions of Crime Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 3:51

21 Remembering Evelyn Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 3:10

22 The Same People Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:24

23 Millhurst Express Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:20

24 They Mean Everything Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 5:24

25 Out of Control Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:59

26 Back In Time Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:08

27 Change of Plan Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 4:36

28 Meet You At the Clock Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 1:55

29 Time Stands Still Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 4:56

30 Love Transcends Time Lisa Gerrard, Джеймс Орр / Джеймс Орр 2:02