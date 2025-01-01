Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы 2:22 Цитаты из фильма 2:22

Цитаты из фильма 2:22

Dylan В жизни каждого наступает момент, когда вселенная открывается на несколько мгновений, чтобы показать нам, что действительно возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Звезда ярче всего сияет перед своей смертью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Branson [начальный закадровый текст] Папа говорил, что люди всегда смотрели на звёздные узоры, чтобы предсказать, что случится в их жизни, и если понять эти узоры, можно узнать, что произойдёт раньше всех. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что свет каждой звезды идёт к нам десятилетиями и что она всегда светит ярче всего перед своей смертью. Поэтому теперь, когда где-то загорается далекая звезда, я всегда чувствую, что где-то, каким-то образом, чья-то жизнь вот-вот закончится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Dylan Предсказание папы, сделанное много лет назад, в конце концов сбылось. Он был прав, когда говорил, что в жизни каждого наступает момент — у меня таких было много — когда вселенная на несколько мгновений открывается, чтобы показать, что на самом деле возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше