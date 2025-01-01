Dylan Branson[начальный закадровый текст]Папа говорил, что люди всегда смотрели на звёздные узоры, чтобы предсказать, что случится в их жизни, и если понять эти узоры, можно узнать, что произойдёт раньше всех. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что свет каждой звезды идёт к нам десятилетиями и что она всегда светит ярче всего перед своей смертью. Поэтому теперь, когда где-то загорается далекая звезда, я всегда чувствую, что где-то, каким-то образом, чья-то жизнь вот-вот закончится.
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[последние слова]
DylanПредсказание папы, сделанное много лет назад, в конце концов сбылось. Он был прав, когда говорил, что в жизни каждого наступает момент — у меня таких было много — когда вселенная на несколько мгновений открывается, чтобы показать, что на самом деле возможно.