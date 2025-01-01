[начальный закадровый текст]

Папа говорил, что люди всегда смотрели на звёздные узоры, чтобы предсказать, что случится в их жизни, и если понять эти узоры, можно узнать, что произойдёт раньше всех. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что свет каждой звезды идёт к нам десятилетиями и что она всегда светит ярче всего перед своей смертью. Поэтому теперь, когда где-то загорается далекая звезда, я всегда чувствую, что где-то, каким-то образом, чья-то жизнь вот-вот закончится.