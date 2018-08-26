Наша рецензия

Антон едет на день рождения к своему другу Кириллу, на утро после него парень оказывается в чужой квартире с похмельем и компьютером, который остается для него единственным способом связаться с миром. Он связывается со своими друзьями, пытаясь понять, где он находится, что было и как ему это все объяснить своей девушке Марине. Его друзья - Кирилл и Паша - общаются с ним, в основном, показывая ролики, записанные на дне рождения, и с каждым новым просмотром Антон понимает, что перешел все границы…