Антон едет на день рождения к своему другу Кириллу, на утро после него парень оказывается в чужой квартире с похмельем и компьютером, который остается для него единственным способом связаться с миром. Он связывается со своими друзьями, пытаясь понять, где он находится, что было и как ему это все объяснить своей девушке Марине. Его друзья - Кирилл и Паша - общаются с ним, в основном, показывая ролики, записанные на дне рождения, и с каждым новым просмотром Антон понимает, что перешел все границы…
Обидно за страну и за кинемотограф, а так же за актёров, неужели у них так всё плохо, что готовы сниматься в таком пошлом фильме, понятно, что фильм малобюджетный, но лучше совсем ничего, чем такая чушь, где основное слово чувак, и весь юмор как из подворотни, а половину сеанаса читаешь переписку и видишь лица участников в скайпе. Всегда жду российских фильмов и хожу на все, что показывают в нашем городе, но такого "шедевра" ещё не видела. Для чего нам министерство культуры, если оно выдаёт прокатное удостоверение на такие произведениям "культуры" . Стыдно за наш кинемотограф.
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в целом, фильм понравился - но не стал бы рекомендовать.
мне показался, необычным формат съёмки - очень много вотс апов, вайберов и других программ, через которые передается картинка фильма.
первая половина фильма даёт возможность выключить, но потом в фильме появляется немного смысла.
7 баллов из 10ти!
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