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Днюха! Днюха!
Киноафиша Фильмы Днюха! Отзывы о фильме «Днюха!»
Днюха! 2018 / Россия
6.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Днюха!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Антон едет на день рождения к своему другу Кириллу, на утро после него парень оказывается в чужой квартире с похмельем и компьютером, который остается для него единственным способом связаться с миром. Он связывается со своими друзьями, пытаясь понять, где он находится, что было и как ему это все объяснить своей девушке Марине. Его друзья - Кирилл и Паша - общаются с ним, в основном, показывая ролики, записанные на дне рождения, и с каждым новым просмотром Антон понимает, что перешел все границы…

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александр кривцов 26 августа 2018, 06:04
половина зрителей из зала покинуло свои кресла спустя 30 мин просмотра..сюжет скопирован из эронии судьбы однозначно ,но это ерунда а то что все происходит на экране компа -просто глюк полнейший..это не фильм а так бред киноматогрофа - докатились блин, и кто такую хрень в прокат еще пропускает?
26 августа 2018, 06:04 Ответить
paramonowa.liza 27 августа 2018, 18:09
Оценка
Очень веселый фильм))
27 августа 2018, 18:09 Ответить
avralevata 28 августа 2018, 19:43
Оценка
Классный фильм!
28 августа 2018, 19:43 Ответить
Надежда Чушкина-Красильник 29 августа 2018, 05:30
несмешная комедия
Обидно за страну и за кинемотограф, а так же за актёров, неужели у них так всё плохо, что готовы сниматься в таком пошлом фильме, понятно, что фильм малобюджетный, но лучше совсем ничего, чем такая чушь, где основное слово чувак, и весь юмор как из подворотни, а половину сеанаса читаешь переписку и видишь лица участников в скайпе. Всегда жду российских фильмов и хожу на все, что показывают в нашем городе, но такого "шедевра" ещё не видела. Для чего нам министерство культуры, если оно выдаёт прокатное удостоверение на такие произведениям "культуры" . Стыдно за наш кинемотограф.


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29 августа 2018, 05:30 Ответить
Андрей 8 мая 2019, 15:11
Оценка
не стал бы называть этот фильм комедией...
в целом, фильм понравился - но не стал бы рекомендовать.
мне показался, необычным формат съёмки - очень много вотс апов, вайберов и других программ, через которые передается картинка фильма.
первая половина фильма даёт возможность выключить, но потом в фильме появляется немного смысла.
7 баллов из 10ти!
8 мая 2019, 15:11 Ответить
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