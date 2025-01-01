John
[едут за медленным грузовиком]
Да ну, блин!
Rachel
Джон, просто объедь его.
John
Попробую — он всё время меняется.
[он обгоняет грузовик; позже грузовик обгоняет его; после этого в сцене много звуков гудков между репликами]
John
Не может такого быть.
[он снова обгоняет грузовик]
Rachel
Он прибавляет скорость.
Tiffany
О боже!
John
Что? Слушай, извини, я не хотел.
[пауза]
John
Он дал нам проехать.
Rachel
Джон, он очень близко.
John
Да, вижу. Может, он просто обойдет. Ладно.
Rachel
Чего он хочет? Что мы сделали?
John
Не знаю.
Jenn
Джон?
John
Да, вижу его!
Jack
[грузовик врезается сзади]
Ух! Что за х#рня творится?
John
[смотрит в боковое зеркало]
Чёрт, ладно, урок усвоили!
Jenn
Джон, просто съедь на обочину.
John
Да ну тебя, ублюдок. Дорога свободна. Может, я заставлю его врезаться в эту машину.
Rachel
[их снова бьют]
Серьёзно, Джон, нам надо съехать сейчас же.
John
Ладно, ладно. Если у кого нет возражений и предложений, я съеду.
Rachel
Что?
John
Очень надеюсь, что это хорошая идея.
Tiffany
Кто-то должен выйти и извиниться.
John
За что?
Tiffany
Не знаю! Очевидно, мы его разозлили!
John
Я с этим разберусь.
Jenn
Нет, нет, ты и так уже достаточно натворил!