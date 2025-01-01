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Киноафиша Фильмы Спрятаться негде Цитаты из фильма Спрятаться негде

Цитаты из фильма Спрятаться негде

John [едут за медленным грузовиком] Да ну, блин!
Rachel Джон, просто объедь его.
John Попробую — он всё время меняется.
[он обгоняет грузовик; позже грузовик обгоняет его; после этого в сцене много звуков гудков между репликами]
John Не может такого быть.
[он снова обгоняет грузовик]
Rachel Он прибавляет скорость.
Tiffany О боже!
John Что? Слушай, извини, я не хотел.
[пауза]
John Он дал нам проехать.
Rachel Джон, он очень близко.
John Да, вижу. Может, он просто обойдет. Ладно.
Rachel Чего он хочет? Что мы сделали?
John Не знаю.
Jenn Джон?
John Да, вижу его!
Jack [грузовик врезается сзади] Ух! Что за х#рня творится?
John [смотрит в боковое зеркало] Чёрт, ладно, урок усвоили!
Jenn Джон, просто съедь на обочину.
John Да ну тебя, ублюдок. Дорога свободна. Может, я заставлю его врезаться в эту машину.
Rachel [их снова бьют] Серьёзно, Джон, нам надо съехать сейчас же.
John Ладно, ладно. Если у кого нет возражений и предложений, я съеду.
Rachel Что?
John Очень надеюсь, что это хорошая идея.
Tiffany Кто-то должен выйти и извиниться.
John За что?
Tiffany Не знаю! Очевидно, мы его разозлили!
John Я с этим разберусь.
Jenn Нет, нет, ты и так уже достаточно натворил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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