Dharamvir MalhotraЯ знал, что однажды ты заставишь меня гордиться! И не только меня — всех твоих предков гордиться тобой! Смотри, они улыбаются тебе. Мой прадед Диуан Бріднат никогда не ходил в школу. Его сын, мой дед Диуан Дварканатх, провалил четвёртые общие экзамены. Мой отец, твой дед, Диуан Пушкарнат, тоже завалил. И я, твой отец, не прошёл в колледж. Отсутствие образования и провалы — семейная традиция. Я рад, что ты поддержал эту традицию, и даже опередил всех. Мы терпели неудачи в Индии. Ты приехал сюда, в Лондон, и тоже завалил!
Dharamvir MalhotraДевушка хорошая. Но она тебе не пара. Ты — сильный парень из Пенджаба! А эта девушка — хрупкая, покорная. Это ли пара? Твоя пара — это девушка-фейерверк! Поедем со мной в Лондон. Девушки, с которыми я тебя познакомлю, сведут тебя с ума!
KuljeetВ чём проблема, дядя? После свадьбы Симран останется здесь, а мы поедем в Лондон знакомиться с твоими фейерверками!