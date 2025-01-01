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Киноафиша Фильмы Непохищенная невеста Цитаты из фильма Непохищенная невеста

Цитаты из фильма Непохищенная невеста

Simran Singh Прости. Я сказала немного слишком много в гневе.
Raj Malhotra Всё в порядке, сеньорита. В больших странах такие мелочи случаются постоянно.
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Raj Malhotra Ты меня любишь?
Simran Singh Больше всех на свете.
Raj Malhotra Ты мне доверяешь?
Simran Singh Больше, чем себе.
🧡
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[Рад лежит, положив голову на ноги Симран. Она гладит его по голове]
Simran Singh Радж, ты знаешь, какой завтра день?
Raj Malhotra [открывает глаза с надеждой] Что теперь опять?
Simran Singh Завтра мой первый Карва Чаут. Я хочу, чтобы ты дал мне первой воды после поста.
Raj Malhotra Руки прочь!
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Raj Malhotra Ты, хитрец.
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Dharamvir Malhotra Я знал, что однажды ты заставишь меня гордиться! И не только меня — всех твоих предков гордиться тобой! Смотри, они улыбаются тебе. Мой прадед Диуан Бріднат никогда не ходил в школу. Его сын, мой дед Диуан Дварканатх, провалил четвёртые общие экзамены. Мой отец, твой дед, Диуан Пушкарнат, тоже завалил. И я, твой отец, не прошёл в колледж. Отсутствие образования и провалы — семейная традиция. Я рад, что ты поддержал эту традицию, и даже опередил всех. Мы терпели неудачи в Индии. Ты приехал сюда, в Лондон, и тоже завалил!
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Dharamvir Malhotra Если честно, я не одобряю этот брак.
Kuljeet Почему, дядя?
Dharamvir Malhotra Девушка хорошая. Но она тебе не пара. Ты — сильный парень из Пенджаба! А эта девушка — хрупкая, покорная. Это ли пара? Твоя пара — это девушка-фейерверк! Поедем со мной в Лондон. Девушки, с которыми я тебя познакомлю, сведут тебя с ума!
Kuljeet В чём проблема, дядя? После свадьбы Симран останется здесь, а мы поедем в Лондон знакомиться с твоими фейерверками!
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Chaudhry Baldev Singh Вы уникальны, мистер Малхотра. Ваша одежда не выдает ваших связей с Индией.
Dharamvir Malhotra Даже вы обмануты одеждой? Индию я ношу в своем сердце.
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Lajwanti 'Lajjo' Singh Почему ты от меня что-то скрываешь? Когда девочка взрослеет, мама становится ей другом. Покажи мне.
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Rajeshwari Нет детства и нет взрослой жизни. Человеком ты становишься тогда, когда начинаешь так себя чувствовать.
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Ajit Singh Иди на восток, иди на запад, Пенджаб лучше всех!
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Raj Malhotra Говорят, лучший способ увидеть Европу — пешком.
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