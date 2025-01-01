Я знал, что однажды ты заставишь меня гордиться! И не только меня — всех твоих предков гордиться тобой! Смотри, они улыбаются тебе. Мой прадед Диуан Бріднат никогда не ходил в школу. Его сын, мой дед Диуан Дварканатх, провалил четвёртые общие экзамены. Мой отец, твой дед, Диуан Пушкарнат, тоже завалил. И я, твой отец, не прошёл в колледж. Отсутствие образования и провалы — семейная традиция. Я рад, что ты поддержал эту традицию, и даже опередил всех. Мы терпели неудачи в Индии. Ты приехал сюда, в Лондон, и тоже завалил!