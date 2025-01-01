Опера Джузеппе Верди создана на либретто Антонио Сомма, взявшего за основу пятиактное либретто Эжена Скриба, написанное в свою очередь для мастера комической оперы и основоположника «большой оперы» Даниэля Обера. Опера Обера «Густав III» была с огромным успехом представлена публике в 1833 году. Спустя четверть столетия, в 1859 году в римском Театро Аполло Джузеппе Верди вынес на суд публики свое прочтение сюжета Скриба (в скобках следует заметить, что А.С.Пушкин называл Эжена Скриба «представителем французского остроумия»).

Сюжет Скриба основан на событиях, окружавших убийство 14-го короля Швеции Густава III в 1792 году. Годы правления Густава, водившего дружбу с французскими философами и бывшего одним из самых ярких монархов XVIII века, называли «веком просвещения». При нем, - ирония судьбы, - началось строительство Королевской оперы. Его либеральное правление закончилось заговором дворян и выстрелом в спину на костюмированном балу. Умер король спустя несколько дней. Собственно, эта история и послужила сюжетным каркасом для оперы Верди «Бал-маскарад», ранее подстегнув исключительно богатое воображение Скриба.