О персоне
Фильмография
Алекс Олье
Àlex Ollé
Алекс Олье
Алекс Олье
Àlex Ollé
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Барселона, Испания
Популярные фильмы
6.0
Норма
(2016)
0.0
Бал-маскарад
(2013)
Фильмография Алекс Олье
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2016
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
6
Норма
Norma
опера
2016, Великобритания
Бал-маскарад
A Masked Ball
опера
2013, Австралия
