Домашний режим, 2018

Роман — велогонщик, который, как всякий настоящий спортсмен, заботится о своём теле и мечтает о рекордах. Хотя нет, Роман одержим своим физическим состоянием больше, чем обычный спортсмен: домашние тренировки обретают маниакальные черты. А супружескую постель Роман накрывает экспериментальной кислородной палаткой — чтобы приведение организма в идеальную форму не прекращалось даже ночью. Жена Романа Шарлотта тоже на грани одержимости — в своём желании забеременеть: и здесь тело ставит непростые условия, которые ужесточаются с каждым прожитым днём... Камерный, почти не покидающий благоустроенной квартиры Романа и Шарлотты фильм создан для большого экрана: его клаустрофобические панорамы не без лёгкой иронии переосмысляют визуальные находки Кубрика. Пристальное внимание к нашему телу роднит сенсационный дебют 30-летнего чешского режиссера Адама Седлака с шедеврами Дэвида Кроненберга. Только в этом необычном хорроре практически нет фантастики: телесные метаморфозы легко спровоцировать подручными средствами. И уязвимо тело не только для алкоголя, сигарет и малоподвижного образа жизни: физкультура и правильное питание могут действовать агрессивнее никотина.