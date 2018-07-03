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Домашний режим, 2018

2018 / Словакия / Чехия
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13 голосов
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О фильме

Роман — велогонщик, который, как всякий настоящий спортсмен, заботится о своём теле и мечтает о рекордах. Хотя нет, Роман одержим своим физическим состоянием больше, чем обычный спортсмен: домашние тренировки обретают маниакальные черты. А супружескую постель Роман накрывает экспериментальной кислородной палаткой — чтобы приведение организма в идеальную форму не прекращалось даже ночью. Жена Романа Шарлотта тоже на грани одержимости — в своём желании забеременеть: и здесь тело ставит непростые условия, которые ужесточаются с каждым прожитым днём... Камерный, почти не покидающий благоустроенной квартиры Романа и Шарлотты фильм создан для большого экрана: его клаустрофобические панорамы не без лёгкой иронии переосмысляют визуальные находки Кубрика. Пристальное внимание к нашему телу роднит сенсационный дебют 30-летнего чешского режиссера Адама Седлака с шедеврами Дэвида Кроненберга. Только в этом необычном хорроре практически нет фантастики: телесные метаморфозы легко спровоцировать подручными средствами. И уязвимо тело не только для алкоголя, сигарет и малоподвижного образа жизни: физкультура и правильное питание могут действовать агрессивнее никотина.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 июля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Адам Седлак
В ролях
Тереза Хофова
Иржи Конвалинка
Мирослав Гануш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Домашний режим 2 постера
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