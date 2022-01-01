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Запретная комната Запретная комната
Киноафиша Фильмы Запретная комната Запретная комната, 2015: актеры и роли
The Forbidden Room Запретная комната 2015 / Канада
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Запретная комната, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Мэддин Гай Мэддин Guy Maddin Эван Джонсон Evan Johnson
В ролях
Рой Дюпюи Рой Дюпюи Roy Dupuis Клара Фьюри Clara Furey Луис Негин Louis Negin Удо Кир Удо Кир Udo Kier Григорий Гладий Gregory Hlady Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Ноэль Бертон Noël Burton Джеральдин Чаплин Джеральдин Чаплин Geraldine Chaplin
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