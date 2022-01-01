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Запретная комната
Запретная комната, 2015: актеры и роли
The Forbidden Room
Запретная комната
2015 / Канада
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Запретная комната, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Мэддин
Guy Maddin
Эван Джонсон
Evan Johnson
В ролях
Рой Дюпюи
Roy Dupuis
Клара Фьюри
Clara Furey
Луис Негин
Louis Negin
Удо Кир
Udo Kier
Григорий Гладий
Gregory Hlady
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Ноэль Бертон
Noël Burton
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
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