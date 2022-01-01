Наша рецензия

Курт Воннегут писал: «Если Вы всерьёз хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство». Но этот крепкий орешек оказался настолько знаковым художником, что в районе двадцати с лишним лет его опешивший от ужаса, отец запретил наследнику в принципе когда-либо заводить детей. Эта и ещё десятки необъяснимых историй, рассказанных самим кинорежиссёром, поставившим от ужаса на дыбы волосы миллионам, а себе — ради развлечения, в документальном фильме…