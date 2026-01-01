Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Храбрец Награды и номинации фильма Храбрец

Награды и номинации фильма Храбрец 1956

Оскар 1957 Оскар 1957
Лучший литературный первоисточник
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Best Film Promoting International Understanding
Номинант
