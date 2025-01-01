DonaldНет? Потому что я нашёл одного парня, эээ, Пита Латанга из Вайоминга.
PeterЛадно.
DonaldИ я подумал, что это ты, поэтому какое-то время за ним следил. У него там семья и всё такое. Я ему в личку писал, а он в итоге сказал, чтобы я, знаешь, пшёл н###, потому что я не тот... ну, я не был тем, за кого он меня принимал. Но я всё равно думал, что это можешь быть ты, просто не хочешь со мной разговаривать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DonaldСейчас речь о следующей главе моей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DonaldЯ не *хочу*, чтобы это там оставалось, потому что тогда оно может чёрт возьми вылететь в окно.