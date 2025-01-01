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Киноафиша Фильмы Дональд плакал Цитаты из фильма Дональд плакал

Цитаты из фильма Дональд плакал

Donald Ты вообще в соцсетях сидишь?
Peter Не особо.
Donald Нет? Потому что я нашёл одного парня, эээ, Пита Латанга из Вайоминга.
Peter Ладно.
Donald И я подумал, что это ты, поэтому какое-то время за ним следил. У него там семья и всё такое. Я ему в личку писал, а он в итоге сказал, чтобы я, знаешь, пшёл н###, потому что я не тот... ну, я не был тем, за кого он меня принимал. Но я всё равно думал, что это можешь быть ты, просто не хочешь со мной разговаривать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Donald Сейчас речь о следующей главе моей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Donald Я не *хочу*, чтобы это там оставалось, потому что тогда оно может чёрт возьми вылететь в окно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Donald Нам... тебе нужно, чтобы я что-то подписал?
Barbara Пожалуйста, уходите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kristin Ты меня не помнишь, да?
Peter Нет...
Kristin Я Тан — младшая сестра Меган!
Peter [нерешительно] А, ну ладно. М-м. Да.
Kristin Ладно! Я думала, ты меня помнишь, а ты вообще никак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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