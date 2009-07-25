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Киноафиша Фильмы Сон в летнюю ночь
Manatsu no yo no yume

Сон в летнюю ночь, 2009

2009 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Вольная экранизация комедии Шекспира, действие которой перенесено на острова Окинава на юге Японии. Устав от столичной жизни и сложных любовных отношений, Юрико возвращается в свой родной город на острове Югафу, в места, где рядом с людьми живут духи («кидзимун»). В обязанность одного из этих духов, Мадзиру, входит приносить людям счастье, защищать остров и Юрико.

Теперь, когда Юрико вернулась, у него работы невпроворот. Юрико оказалась втянута в тайные планы мэра начать на острове масштабное строительство, грозящее уникальной атмосфере острова, да еще ее бывший любовник продолжает преследовать ее. Вся надежда на ловкость Мадзиру и его любовное зелье.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 25 июля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Юджи Накаэ
В ролях
Юки Шибамото
Юко Накамура
Сусуму Таира
Все актеры и съемочная группа
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