Сон в летнюю ночь, 2009

Вольная экранизация комедии Шекспира, действие которой перенесено на острова Окинава на юге Японии. Устав от столичной жизни и сложных любовных отношений, Юрико возвращается в свой родной город на острове Югафу, в места, где рядом с людьми живут духи («кидзимун»). В обязанность одного из этих духов, Мадзиру, входит приносить людям счастье, защищать остров и Юрико.



Теперь, когда Юрико вернулась, у него работы невпроворот. Юрико оказалась втянута в тайные планы мэра начать на острове масштабное строительство, грозящее уникальной атмосфере острова, да еще ее бывший любовник продолжает преследовать ее. Вся надежда на ловкость Мадзиру и его любовное зелье.