Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как стать «звездой» Как стать «звездой»
Киноафиша Фильмы Как стать «звездой» Как стать «звездой», 1986: актеры и роли
Как стать «звездой» 1986 / СССР
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Как стать «звездой», 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виталий Аксенов
В ролях
Владимир Татосов Vladimir Tatosov Валерий Леонтьев Анна Твеленева Максим Леонидов Максим Леонидов Вячеслав Полунин Вячеслав Полунин Николай Фоменко Николай Фоменко
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши