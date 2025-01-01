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Цитаты из фильма Заметки об одеждах и городах

Wim Wenders Мы научились доверять фотографическому образу. Но можем ли мы доверять электронному образу? С живописью всё было просто. Оригинал — это оригинал, а каждая копия — подделка. С фотографией, а потом и с кино всё усложнилось. Оригинал — это негатив. Без отпечатка он не существует. Наоборот, каждая копия — это оригинал. Но теперь, с электронным и скоро цифровым, негатив и позитив исчезают. Само понятие оригинала устарело. Всё — копия. Все различия стали произвольными. Неудивительно, что идея идентичности так слаба. Идентичность вышла из моды.
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Wim Wenders Какие города тебе нравятся, Ёдзи?
Yohji Yamamoto Какие города? Мне нравятся все большие города. Я родился в Токио и предпочитаю считать себя не японцем, а токийцем. Мне это больше подходит. У Токио нет национальности. Особенно люди моего поколения, особенно те, кто родился в Токио и других городских районах, ощущают себя не принадлежащими ни к одной нации. Мне нравится это чувство независимости. Почему мне нравится Париж? Как это сказать? Потому что там своего рода... хаос, и всем плевать. Особенно мне нравится воздух... всегда прохладный, и этот резкий воздух щиплет щеки. Мне нравится гулять в этом воздухе. Когда меня спрашивают, какие города мне нравятся, я отвечаю — Париж и Токио.
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Yohji Yamamoto Я чувствую, что моя компания не такая
[делает вверх направленный жест руками]
Yohji Yamamoto . Я не стою на вершине горы. Я
[смеётся]
Yohji Yamamoto стою вот так
[создаёт руками форму долины]
Yohji Yamamoto . Я стою здесь
[указывает на дно созданной формы долины]
Yohji Yamamoto . Так что всё, что я могу сделать, просто падает вниз вместе или становится маленьким вот так
[показывает форму долины руками, затем сжимает пальцы вверх, чтобы замкнуть вершину]
Yohji Yamamoto . Чтобы было удобно держать.
Wim Wenders По-японски фамилия «Ямамото» значит «у подножия горы».
Yohji Yamamoto Идеально симметричные объекты, они для меня не красивы. Всё должно быть асимметричным. Возможно, мне не хватает английского словарного запаса. Некоторые ценные человеческие чувства — такие как изящество, благородство, доброта, нежность — исходят из асимметрии. Баланс... Я это ощущаю. Поэтому, когда вещь сделана в идеальной симметрии, для меня это значит... некрасиво. Потому что она не подходит под руки человека, под пот или какую-то «чёртову» энергетику, которая создаёт это. Если ты человек, ты не можешь сделать идеальную вещь. Вещи получаются вот такими
[наклоняется в сторону]
Yohji Yamamoto . Это очень меня трогает. Это заставляет меня любить это. Поэтому, когда я делаю что-то с небольшой симметрией, в конце концов; я всегда хочу сломать. Немного разрушить.
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Yohji Yamamoto Сейчас я чувствую себя, эээ... очень странно, но кажется, у меня есть для этого своя техника.
[смеётся]
Yohji Yamamoto То есть, у меня есть способ удовлетворить эти два требования. Во-первых, должно быть достаточно новым; и во-вторых, оно должно быть... классическим навсегда. И я думаю, что... будто я нашёл метод для этого в моде. Это
[смеётся]
Yohji Yamamoto это очень странно, но кажется, что я слишком опытен для этого. Чувствую себя чудовищем, чтобы охватить оба.
[смеётся]
Wim Wenders Я тоже. Я чувствовал себя каким-то чудовищем, снимая этот фильм. Работая как он, на двух разных языках и используя две принципиально разные системы. За моей маленькой тридцатипятимиллиметровой кинокамерой я чувствовал, что управляю чем-то древним, или, может быть, классическим — да, это слово. Потому что моя камера берёт только тридцатиметровые катушки плёнки, мне приходилось перезаряжать её каждые шестьдесят секунд. Поэтому я чаще оказывался за своей видеокамерой, которая всегда была готова и позволяла запечатлеть работу Ёдзи в реальном времени. Её язык был не классическим, а скорее эффективным и практичным. Видеоиногда казалось даже более точным, как будто лучше понимало явления перед объективом. Как будто оно имело особую связь с модой.
Yohji Yamamoto Поэтому я думаю, что иногда, если в твоей коллекции появляется что-то очень хорошее, ты не чувствуешь, что создал это; или что сделал это. Кажется, что тебе это кто-то подарил. Понимаешь это чувство? Потому что ты ждёшь. Я всегда чего-то жду.
Wim Wenders Моя старая маленькая Eyemo, её надо заводить вручную, и она звучит, как швейная машинка. Она тоже знает, что такое ждать.
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Wim Wenders Моя первая встреча с Йоджи Ямамото была, в своём роде, опытом осознания личности. Я купил рубашку и пиджак. Вы знаете это чувство: надеваешь новую одежду, смотришься в зеркало, доволен, рад своей новой коже. Но с этой рубашкой и этим пиджаком всё было иначе. С самого начала они были одновременно новыми и старыми. В зеркале я видел себя, конечно, только лучше; более настоящим, чем раньше. И у меня было странное ощущение, что я ношу... да, у меня не было других слов, кроме как я ношу саму рубашку и сам пиджак. И в них я был собой. Я чувствовал себя защищённым, как рыцарь в доспехах. От чего? От рубашки и пиджака? На этикетке было написано «Йоджи Ямамото». Кто он? Какую тайну открыл этот Ямамото? Фасон? Крой? Ткань? Ничто из этого не объясняло того, что я чувствовал. Это шло издалека... из глубины. Этот пиджак напомнил мне детство и моего отца. Как будто суть этого воспоминания была вшита в него. Не в деталях, а вплетена в саму ткань. Пиджак был прямым переводом этого чувства и выражал «отец» лучше любых слов. Что знал Ямамото обо мне? О каждом из нас?
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Wim Wenders Постепенно, почти вопреки себе, я начал ценить работу с видеокамерой. С Eyemo я всегда чувствовал себя как нарушитель. Она производила слишком сильное впечатление. Видеокамера никого не впечатляла и не тревожила. Она просто была рядом.
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Yohji Yamamoto Начинай с самого начала. Одежда — это всегда про людей. Я всегда думаю о людях, с которыми хочу говорить... встречаться. Вот мой главный интерес. Что они думают? Что они делают? Как они живут? Тогда я могу подойти... сделать одежду. Для тебя. Для них. Так что, эээ... на данный момент я чувствую, что мода, или одежда для меня — это... может быть, работать или иметь одну и ту же философию уже пятнадцать лет. Так что, я думаю, я это сделал. Или я считаю, что уже спел свою песню.
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Yohji Yamamoto Начни с самого начала. Одежда — это всегда о людях. Я всегда думаю о людях, с которыми хочу поговорить... с которыми хочу встретиться. Вот мой основной интерес. Что они думают? Что они делают? Как они живут свою жизнь? Тогда я могу подойти к созданию одежды. Для тебя. Для них. Так что, эээ... на данный момент для меня мода или одежда — это, возможно, работать или иметь одну и ту же философию уже пятнадцать лет. Думаю, я это сделал... или, наверное, уже спел свою песню.
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Yohji Yamamoto Когда меня спрашивают, люблю ли я людей и как? В последнее время мне всё больше нравятся их слабости и недостатки... может, это и есть то, что называют человечностью. Но зачем я живу, работаю и пытаюсь что-то выразить людям... потому что хочу передать определённые вещи определённым людям. Но сейчас я уже не уверен, люблю ли я этих людей или нет, потому что чувствую, что не могу нести за них ответственность. То есть... я думаю, чтобы что-то выразить, нужно хотеть быть понятым. Но порой мне всё равно, поймёт меня кто-нибудь или нет.
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Wim Wenders Токийский офис Ёдзи был увешан фотографиями и изображениями, приклеенными к стенам и разбросанными по его рабочему столу. А полки ломились от фотокниг, среди которых я обнаружил одну, которую знал и ценил так же, как и он: «Люди двадцатого века» Огуста Зандера.
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Йоджи Ямамото [говорит о книге с фотографиями] Меня особенно интересуют их лица, из-за их карьеры, жизни и дела. Я думаю, у них именно такие лица, которые этому соответствуют. Поэтому я любуюсь их лицами... и одеждой. Например, когда я смотрю на людей на улице в современном городе, иногда мы не можем понять, какую профессию они выбрали? Для меня они все выглядят одинаково. Но в то время люди выглядели в соответствии со своей профессией или происхождением. Так что это просто... просто своего рода визитная карточка. То есть их лица были их визитной карточкой. Когда я смотрю, эти лица... они здесь.
Вим Вендерс И одежда тоже?
Йоджи Ямамото И одежда тоже, да. Их одежда явно отражает их дело и жизнь. Так что я наслаждаюсь этим. Сначала я смотрю на их лица и одежду и представляю их профессию. Потом я читаю это. Так у меня появляется ответ на мои догадки. Иногда я прав, иногда ошибаюсь; но в любом случае — очень интересно об этом думать. Мне очень нравится этот снимок с экстремальной драпировкой на нём. Эти материалы выглядят просто великолепно.
Вим Вендерс Я думаю, что эта фотография молодого цыгана была любимой у Йоджи в книге. Не просто из-за того, что он носил, а скорее из-за тоскующего взгляда в его глазах и того, как он засунул руку в карман.
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Wim Wenders Токио — это далеко от Европы. Европейскую одежду здесь приняли всего около века назад. Если бы при первой встрече с Ёдзи меня поразила история, запечатленная в рубашке и пиджаке — и та защита, что они мне давали... то ещё больше меня поразило, как они влияли на Сольвейг. Она уже некоторое время носила платья, сделанные Ёдзи, и каждый раз казалось, что эти платья превращали её. Будто, надевая эти платья, она входила в новую роль в совершенно новой пьесе. Поэтому, когда я поехал в Токио снимать Ёдзи в его студии, где он примерял одежду для новой летней коллекции, меня особенно интересовало, как он общается с женщинами.
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Yohji Yamamoto Когда я впервые начинал свою коллекцию, я думал об образе рабочих людей. Не об образе японцев. Потому что, говоря о пропорциях человека, мне нужно было сделать очень небольшое отличие, чтобы создать одежду. Раньше у меня так не было, я всегда думал о пропорциях японской одежды. Это сильно отличается от Европы; пропорции женщин. Но сейчас мне это нравится. Думаю, раньше мы работали над этой одеждой... а потом после той коллекции я окончательно изменил своё представление о пропорциях для японцев. То есть, я, эм... изменил баланс для японцев, чтобы уменьшить внутреннюю наценку. Так что теперь это совсем наоборот по сравнению с десятью годами назад.
Wim Wenders Но дело не только в теле, я так понимаю... разве не нужно учитывать и разные эмоции?
Yohji Yamamoto Думаю, да.
Wim Wenders Как женщина, живущая в Париже, она, наверное, проводит свой день иначе. У неё, наверное... нет, точно другие дела. Она думает иначе.
Yohji Yamamoto [согласен] Ммм-гм.
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Wim Wenders Когда ты не понимаешь чужое ремесло, первые вопросы обычно очень просты. Где начинается твоя работа? Какой первый шаг ты делаешь?
Yohji Yamamoto Ну, я начинаю с ткани, материала, прикосновения. Потом перехожу к формам, потому что это как, угу... Я не знаю, что чему подчиняется. Может, формы требуют определённого материала, а материал — настоящей формы. Я не знаю, что сначала, а что потом. Но для меня, пожалуй, прикосновение — сначала, а потом я работаю с материалом. Постепенно начинаю представлять форму через него — благодаря ему.
Wim Wenders Форма и материал — та же старая дилемма, как и в любом другом ремесле. Отступить, посмотреть, подойти снова, схватить, почувствовать, колебаться, потом внезапная активность и затем опять долгая пауза. Со временем я начал видеть определённый парадокс в работе Ёдзи. То, что он создаёт, обязательно эфемерно, подвержено немедленному и жадному потреблению; это правило его игры. В конце концов — мода — это здесь и сейчас. Она касается только сегодняшнего дня; никогда вчерашнего. В то же время Ёдзи вдохновлялся фотографиями другого времени и рабочей одеждой эпохи, когда люди жили в другом ритме и когда работа имела иной смысл достоинства. Поэтому мне казалось, что Ёдзи выражает себя на двух языках одновременно. Он играет на двух инструментах одновременно. На плавном и твёрдом. На мимолётном и постоянном. На бегущем и устойчивом.
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Вим Вендерс Наступила ночь. Ёдзи не прекращал работать ни на секунду. Одно платье сменяло другое. Позже большинство из них было сделано из чёрных тканей. Я спросил его, что для него значит чёрный цвет.
Ёдзи Ямамото Говорить об одежде, сделанной в чёрном, для меня довольно просто, потому что я всегда просто хочу придать шёлку форму. Так что цвет не нужен, правильно? Для меня это только текстура. Например, когда вещи цветные, это напоминает мне о множестве чувств; о разных эмоциях, которые могут меня беспокоить или нет. Поэтому, когда я хочу создать что-то новое, я всегда работаю с чёрным материалом. Потому что когда это белое или неокрашенное; когда оно ещё натурального цвета, хорошо, это тоже имеет значение. И мне оно не нравится. Мне не нравится этот смысл. Так что иногда чёрный — это итог цвета, из-за смешения. Смешение, смешение; и всё становится чёрным. Мне это интересно, потому что, как я тебе говорил две недели назад, это как собрать всё в мире, собрать всё в чёрное и забыть об этом. Используя чёрный так, результат возвращается, эээ... ты хватаешь что-то очень сильно! Это своего рода... не знаю; истерическое чувство.
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Wim Wenders В суматохе репетиций он оставался непоколебимым оазисом спокойствия.
Yohji Yamamoto Если у тебя есть очень сильное ощущение от материала, тогда можно сделать показ настоящей коллекцией в лучшем смысле. Но если ты это теряешь, если упускаешь — получится разрозненная коллекция. Ты собираешь все идеи подряд и не уверен в одном чётком направлении.
Wim Wenders Направление... ну, казалось, что знать его мог только Ёдзи. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось в хаотичной атмосфере парижской студии за ночь до показа. На самом деле, это было похоже на монтажную комнату перед окончательным монтажом первого варианта. По сути, именно так Ёдзи и поступил той ночью. Он создал монтаж и правильную последовательность сцен и образов для завтрашнего шоу.
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Yohji Yamamoto Раньше я думал, что в моей одежде нет никакой национальности. Мне действительно казалось, что я создаю что-то, чтобы доказать её отсутствие. Так что это, эээ... ни для японцев, ни для французов, ни для американцев. То есть, моя одежда не должна принадлежать какой-то нации. Но когда я приехал в Париж, я понял — меня к этому подтолкнули — что я японец. Потому что меня много раз усаживали и говорили: «Ты представляешь модель японцев». И тогда я защищался: «Нет, я не представляю модель японцев». Я не совсем японец, просто потому что родился в Японии, но я просто не представляю японскую модель. Вот этот внутренний настрой во мне был очень сильным.
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Wim Wenders Я не мог справиться со всем этим давлением. Знаешь, со всей этой конкуренцией.
Yohji Yamamoto Да, но наш бизнес очень конкурентный. Потому что это... крысиные бега за объёмом работы; и мы должны выиграть. Потому что...
Wim Wenders Нет второго места.
Yohji Yamamoto Нет. Будь лучшим. Мы — лучшие. Мы всегда об этом говорим. И ещё ты должен быть очень уважаемым... с хорошими намерениями. Потому что когда занимаешься бизнесом, нельзя сделать его большим без уважения. Так что нужно уметь это совмещать. И бизнес, и уважение. Ты тоже, может быть?
Wim Wenders Если есть одна главная идея для следующего показа, нужно ли её очень скрывать?
Yohji Yamamoto Нет. Я могу показать свой сырой вариант, могу показать идею ткани людям до показа; потому что секреты не во всём.
Wim Wenders Где это?
Yohji Yamamoto Идеи заканчиваются... Даже если бы я мог украсть сырой вариант Иссэя, мы не сможем сделать это по-его. У каждой компании есть очень отточенная техника и своя база. Так что скопировать это раньше нельзя.
Wim Wenders У всех тогда свой язык?
Yohji Yamamoto Да, так я думаю.
Wim Wenders Так ты не боишься, что кто-то украдёт твой язык?
Yohji Yamamoto Нет. Нет, они не смогут.
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Yohji Yamamoto После того, как я бросил учёбу в школе Высокой моды, я сразу поехал в Париж. Чтобы увидеть, посмотреть. В тот момент только начинало появляться настоящее новое движение prêt-à-porter — от Кензо или Сони Рикель; очень известные имена. Когда я вернулся в Токио, в Японию, и начал помогать матери с её швейным бизнесом для соседей — меня просто интересовало делать что-то своими руками. Это так приятно — полностью сосредоточиться на одном деле. И ты забываешь, как проходит время с утра до вечера. Ты забываешь всё, потому что это так успокаивает. Я крою и шью. У меня не было никаких сомнений. Всё было очень просто. Принимаешь заказ от клиента, выкраиваешь выкройки и делаешь примерку. На пошив одного изделия уходит минимум две-три недели. И для меня это было очень здорово, ведь я уже изучал женское тело и особенности ткани.
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Yohji Yamamoto Часто мне кажется, что я реагирую как ребёнок. Потому что, когда я осознаю себя — я имею в виду, что мне было четыре или пять лет, и вокруг меня были одни женщины. Моя мать была портнихой в районе, я жил среди одежды. Когда я возвращался из школы, меня всегда окружали вещи для шитья. И я действительно это ненавидел.
Wim Wenders Твоего отца не было рядом?
Yohji Yamamoto Нет, мой отец умер. Так что...
Wim Wenders Он умер?
Yohji Yamamoto Он умер.
Wim Wenders На войне?
Yohji Yamamoto На войне. Он даже не был профессиональным солдатом. Его призвали. Его забрали на войну против его воли, и он умер. Его друзей, например, забрали в плен в Сибирь. Когда я читаю их письма... и думаю о своём отце, которого уже нет — для меня война не закончилась. Война для меня не имеет «после». Я думаю, что работаю для них, выражаю то, что они не смогли. Мне кажется, что мне поручена миссия — сделать что-то для них. В этом смысле то, что я делаю, — просто случайность. Мне кажется, что меня просто понесло вперед. Когда я об этом думаю, я чаще всего понимаю, что борюсь не только за себя, а продолжаю что-то другое.
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Wim Wenders Вдруг, на бурных улицах Токио, я понял, что достоверным образом этого города может быть именно электронное изображение, а не только мои священные кадры на целлулоиде. На своём языке видеокамера фиксировала город как надо. Я был потрясён! Язык образов — это не привилегия кино. Не нужно ли переосмыслить всё? Все понятия о личности, языке, образах, авторстве. Может быть, наши будущие авторы — создатели реклам, музыкальных клипов, дизайнеры электронных игр и компьютерных программ. Чёрт! А кино? Это изобретение XIX века — пережиток механической эпохи. Этот прекрасный язык света и движения, мифа и приключений, способный говорить о любви и ненависти, войне и мире, жизни и смерти — что с ним станет? И все эти ремесленники, за камерами, за светом, за монтажными столами — придётся ли им всему заново учиться? Будет ли электронное ремесло? Цифровой ремесленник? И сможет ли этот новый электронный язык показать людей XX века так, как это делала неподвижная камера Аугуста Сандера или кинокамера Джона Кассаветиса?
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Wim Wenders Если бы ты остановился на один сезон, что бы тогда произошло? Ты бы всё ещё существовал как дизайнер?
Yohji Yamamoto Нет. Когда ты останавливаешься хоть раз... мы бы сказали: «Он закончил». Значит, останавливаться нельзя.
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Wim Wenders Мы говорили о мастерстве и о морали мастера. Построить настоящий стул, создать настоящую рубашку — короче: найти суть вещи в процессе её изготовления.
Yohji Yamamoto Мне нравится ваша идея. Надо сделать настоящий стул, настоящий пиджак, настоящую рубашку — может быть, научить моего помощника, что такое крой настоящего плеча, что за крой сжимается. Я имею в виду, что такое красивая точка усадки рубашки. Это очень базовое для рубашки, и можно потратить сто часов, наслаждаясь этим ощущением. Не всегда, думаю, можно заниматься модным бизнесом. Иногда в голове кричу: «Я не модельер! Я портной! Так что не спрашивайте меня о женщинах.»
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Wim Wenders В другой студии, с другими помощниками, Йодзи мерил свою следующую японскую коллекцию. Внутренний рынок. Атмосфера была другой, на этот раз он преподавал. Он был настоящим мастером, окружённым учениками.
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Wim Wenders Однажды мы говорили о стиле и о том, как он может стать огромной проблемой. Стиль может превратиться в тюрьму; в зал зеркал, где ты лишь отражаешь и повторяешь самого себя. Йоджи хорошо знал эту проблему, конечно, он сам в неё попадал. Он сказал, что выбрался из неё в тот самый момент, когда научился принимать свой собственный стиль. Вдруг эта тюрьма открылась в великую свободу, — сказал он. Для меня это и есть автор. Человек, который изначально что-то хочет сказать, а затем умеет выразить это своим голосом. И который в конце концов находит в себе силы и наглость, чтобы стать хранителем своей тюрьмы. А не оставаться её пленником.
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Wim Wenders Что искал Йоджи в этих старых фотографиях? Почему он окружал себя ими, даже если они не имели прямого отношения к его работе?
Yohji Yamamoto В них мы можем найти настоящих мужчин и настоящих женщин; то есть людей. Носят не одежду, а носят реальность. Не одежду, а реальность. Там — мой идеал одежды. Потому что люди не потребляют одежду. Люди живут с этой одеждой. Для меня это значит, что я хочу создавать именно такое. Например, в начале девятнадцатого века, если ты родился в небогатой стране, зима для тебя — настоящая зима. Очень холодно. Значит, нужна тёплая куртка. Это жизнь, это настоящая одежда, а не мода. Куртка красива, потому что тебе холодно, и без неё не проживёшь. Она как друг или семья. И я испытываю сильную зависть. Если люди смогут носить мои вещи так, тогда я буду счастлив. Потому что, например, когда одежда — платье, пиджак или пальто — остаётся на полу или висит на стене, ты понимаешь: «О, это Джон. Это Тони.» Вот это ты сам. В нашу современную эпоху... Например, в Японии все очень богаты, они думают, что могут потреблять всё. Они считают, что могут потреблять даже свою жизнь. Потребляют всё и не понимают смысла предметов — камней, деревьев, вещей, всего. Думают, что могут купить всё. Это очень грустно. Поэтому я очень рад вернуться к тем временам на фотографиях, когда люди не могли ничего купить. Когда люди были вынуждены жить с очень простыми вещами вокруг.
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Yohji Yamamoto Когда я был молод, ну, примерно двадцать лет назад; я чувствовал, что если бы мог создавать время... Потому что мне нравятся одежда с рук, вещи подержанные или старые. Если хочешь по-настоящему прочувствовать это, надо ждать лет десять; ведь хлопок — это волокно. Значит, это время. Ты создаёшь время. Я думал, если бы мог создавать время, это было бы здорово. Иными словами, меня не интересует будущее... и я в него не верю. Во-первых, я не доверяю будущему. Сам не верю ни в завтра, ни в послезавтра. Я знаю себя — в настоящем, который тащит за собой прошлое. Вот и всё, что я знаю. Вот и всё, что я понимаю. Если сказать мягче: люди в настоящем стоят у окна между прошлым и будущим... и сохраняют баланс, живя там. Но в моём случае я всегда хотел поскорее повзрослеть и поскорее закончить всё это. Для меня то, что грядёт — это конец. Я не чувствую, что в будущем что-то начнётся.
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Yohji Yamamoto Мой собственный опыт таков: я был... единственным сыном моей матери. Так что вся моя жизнь связана с одной великой женщиной. Для неё общество и мир — это всегда мужская жизнь, мужской мир. Поэтому я должен защищать её... в каждый момент. Может быть, поэтому я уважаю и... преподношу свою одежду женщинам, словно говоря: «Могу я вам помочь?»
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Wim Wenders Итак, их миссия была выполнена. Шоу в Париже прошло успешно. Сразу после этого вся команда вернулась в студию, чтобы вместе посмотреть запись шоу. Вечером они все вместе пошли отмечать. А завтра все вместе полетят обратно в Токио, чтобы на следующий день начать работу над новой коллекцией. Только здесь — глядя на эти усталые, но довольные лица — я понял, как нежный и тонкий язык Ёдзи может сохраняться в каждом из его творений. Эти люди, его помощники, его команда — порой напоминали мне монастырь. Они были его переводчиками. Со всей своей внимательностью, заботой, рвением — они следили, чтобы целостность работы Ёдзи оставалась неприкосновенной. И они следили, чтобы достоинство каждого платья, каждой рубашки, каждого пиджака сохранялось. Внутри индустриального процесса производства они были хранителями духа автора.
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Wim Wenders Итак, я смотрел на них, как на съемочную группу, а Ёдзи среди них был режиссером, снимающим очередной артхаусный фильм. Его кадры не предназначены для показа на экране. Если ты садишься смотреть его фильм, ты оказываешься перед очень личным экраном — любым зеркалом, отражающим твое изображение. Уметь смотреть на свое отражение так, чтобы признать и принять своё тело, внешний вид, свою историю — короче говоря, себя самого. Вот, как мне кажется, и есть продолжающийся сценарий дружелюбного фильма Ёдзи Ямамото.
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Wim Wenders Из блокнота с изображениями, которые я собирал в течение определённого времени, наблюдая за Ёдзи в работе; я оставил своё любимое напоследок. В особенный момент электронный глаз поймал этих ангелов-хранителей за делом.
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Wim Wenders Кинематограф иногда просто должен оставаться образом жизни. Как прогулка, чтение газеты, еда, записи, вождение машины... или съёмка этого фильма здесь — например. День за днём, ведомый лишь любопытством. Записки об одеждах и городах.
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Yohji Yamamoto Мне кажется, что мальчики всегда живут в своих фантазиях, представлениях, мыслях. А женщины живут в реальной жизни. Ты не согласна? Каждая женщина в туфлях на каблуках и с шелковыми чулками, с швом сзади; когда я встречаю такую, я всегда думаю, что она... прежде всего, она старше меня. Даже если я очень старый, она кажется старше меня, и для меня она выглядит очень суровой и страшной. Это моё детское воспоминание. Поэтому, когда я смотрю на каблуки, я чувствую, что мне с ней ничего не светит.
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