Yohji Yamamoto Я чувствую, что моя компания не такая

[делает вверх направленный жест руками]

Yohji Yamamoto . Я не стою на вершине горы. Я

[смеётся]

Yohji Yamamoto стою вот так

[создаёт руками форму долины]

Yohji Yamamoto . Я стою здесь

[указывает на дно созданной формы долины]

Yohji Yamamoto . Так что всё, что я могу сделать, просто падает вниз вместе или становится маленьким вот так

[показывает форму долины руками, затем сжимает пальцы вверх, чтобы замкнуть вершину]

Yohji Yamamoto . Чтобы было удобно держать.

Wim Wenders По-японски фамилия «Ямамото» значит «у подножия горы».

Yohji Yamamoto Идеально симметричные объекты, они для меня не красивы. Всё должно быть асимметричным. Возможно, мне не хватает английского словарного запаса. Некоторые ценные человеческие чувства — такие как изящество, благородство, доброта, нежность — исходят из асимметрии. Баланс... Я это ощущаю. Поэтому, когда вещь сделана в идеальной симметрии, для меня это значит... некрасиво. Потому что она не подходит под руки человека, под пот или какую-то «чёртову» энергетику, которая создаёт это. Если ты человек, ты не можешь сделать идеальную вещь. Вещи получаются вот такими

[наклоняется в сторону]