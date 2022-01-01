Путешествие Гулливера, 1977

Жанр: анимация приключения В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 1977 Премьера в России 23 марта 1978 Премьера в мире 1 января 1977 Возраст 0+ Режиссер Питер Р. Хант В ролях Ричард Харрис Катерина Шелл Норман Шелли Мередит Эдвардс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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