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Путешествие Гулливера
Киноафиша Фильмы Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels

Путешествие Гулливера, 1977

1977 / Великобритания / Бельгия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1977
Премьера в России 23 марта 1978
Премьера в мире 1 января 1977
Возраст 0+
Режиссер
Питер Р. Хант
В ролях
Ричард Харрис
Катерина Шелл
Норман Шелли
Мередит Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Путешествие Гулливера 1 постер
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