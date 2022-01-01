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Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
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Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
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Дата рождения
27 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джон Пайпер-Фергюсон
Родился 27 февраля 1964 года. Мордиалок, Мельбурн, Виктория, Австралия.
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Фильмография Джон Пайпер-Фергюсон
Оставшийся
ужасы, триллер
2014, США
4.0
Прирожденный гонщик
боевик, спорт
2011, США
6.0
Жребий
триллер
2010, Италия / Канада
7.0
Приговор
биография, драма
2010, США
7.0
Вызывающий бурю
драма
1998, США
5.0
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