«Полярные приключения»: Рецензия Киноафиши

В мирной Антарктиде

Снять фильм, действие которого будет проходить в холодных землях Антарктиды не так просто: условия для таких съёмок не самые приятные. Зато для анимационных фильмов таких ограничений нет, ведь нарисовать можно что угодно. Историю приключений в Антарктиде нам покажет режиссёр Лукас Цяо в своём мультфильме «Полярные приключения» («Polar Adventure»).

Кадр из мультфильма «Полярные приключения»

Для китайского режиссёра «Полярные приключения» являются дебютом. К сожалению, этот случай из тех, о которых говорят «первый блин комом». Но одновременно с этой картиной режиссёр выпускает и другой анимационный фильм – «Adventures of Petey and friends». Может, со вторым «блином» дело будет обстоять лучше.

Вообще Китай в последнее время выпускает довольно много мультфильмов. В один день с «Полярными приключениями» выходит мультфильм «Где дракон?» / («Long zai na li», реж. Синг-Чунг Фу и Бетти Тэнг), до этого, 28 июля вышла анимационная картина «Мишки Буни: Тайна цирка» («Boonie Bears III», реж. Динг Лианг).

В отличие от названных (да и вообще почти всех) анимационных фильмов «Полярные приключения» не могут похвастаться хорошей прорисовкой. Персонажи, детали, одежда, мех многочисленных животных – решительно всё на очень низком уровне. Невольно возникает вопрос, почему создатели выбрали местом действия Антарктиду: потому что этого требовал сюжет или потому что поленились заняться серьёзной прорисовкой. Мультфильм больше похож на плохую игру для Sony PlayStation, чем на нечто, что стоит показывать на больших экранах.

Кадр из мультфильма «Полярные приключения»

Сюжет мультфильма рассказывает о спокойной полярной жизни, которая внезапно превращается в весьма неспокойную. Друзья пингвин Баффит, бычок Юри и кролик Лука хотят спасти любимый континент, над которым нависла угроза в виде человека. Потом к ним ещё присоединяется небольшая армия из пингвинов, которые тоже страдают от человеческого произвола. И всё это происходит под аккомпанемент детских шуток, примитивность которых подчёркивает потенциальную аудиторию мультфильма. Но к этому претензии предъявлять не стоит, ведь у фильма ограничение по возрасту 6+. Правда, тем же самым «Кунг-фу пандам», которых вышло уже три части, подобное возрастное ограничение никак не помешало стать фильмом для семейного просмотра.

Кадр из мультфильма «Полярные приключения»

Чтобы как-то оправдать «Полярные приключения», можно попробовать рассмотреть их с точки зрения морального посыла. Например, мультфильм учит, что дружба и сплочённость помогут преодолеть любые невзгоды. Ведь герои не справились бы с алчными людьми, которые нарушают их мирную жизнь, будь они по одиночке. Но покоя не даёт вопрос о качестве картинки и всё-таки довольно слабом сюжете. Соответствующее в картине и звуковое оформление, которое угнетает и клонит в сон. Похоже, оправдать мультфильм нечем.

По потенциальной провальности «Полярные приключения» напоминают другое китайское кино – «Кунг-фу Кролик» http://www.kinoafisha.info/movies/8121332/ (2011, реж. Лиюн Сунь). Оно получило довольно низкую оценку, что, кажется, может ждать и «Полярные приключения». Но его прокат только начался, так что, может, всё окажется не так плохо. Посмотрим, как пройдёт дебют Лукаса Цяо в России.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 4 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Полярные приключения»