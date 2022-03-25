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Разгром немецких войск под Москвой
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Разгром немецких войск под Москвой, 1942

1942 / СССР / США
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О фильме

Советский документальный фильм о Битве за Москву в Великой Отечественной войне.

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Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1942
Возраст 12+
Режиссер
Илья Копалин
В ролях
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разгром немецких войск под Москвой 1 постер
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