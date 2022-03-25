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Разгром немецких войск под Москвой
Разгром немецких войск под Москвой, 1942
1942 / СССР / США
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Жанр:
документальный
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О фильме
Советский документальный фильм о Битве за Москву в Великой Отечественной войне.
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Продолжительность
1 час 6 минут
Год выпуска
1942
Возраст
12+
Режиссер
Илья Копалин
В ролях
Эдвард Дж. Робинсон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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