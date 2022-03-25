Разгром немецких войск под Москвой, 1942

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о выходе в прокат О фильме Советский документальный фильм о Битве за Москву в Великой Отечественной войне. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 6 минут Год выпуска 1942 Возраст 12+ Режиссер Илья Копалин В ролях Эдвард Дж. Робинсон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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