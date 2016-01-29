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Темный зверь
Oscuro animal
Темный зверь, 2016
2016 / Колумбия / Аргентина / Греция
6.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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О фильме
О трех женщинах, которые были вынуждены бежать из разрушенных войной регионов Колумбии.
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
29 января 2016
Возраст
18+
Режиссер
Фелипе Герерро
В ролях
Марлейда Сото
Луиза Видес Гальяно
Джоселин Менесес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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