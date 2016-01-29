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Темный зверь Темный зверь
Киноафиша Фильмы Темный зверь
Oscuro animal

Темный зверь, 2016

2016 / Колумбия / Аргентина / Греция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

О трех женщинах, которые были вынуждены бежать из разрушенных войной регионов Колумбии.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 29 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Фелипе Герерро
В ролях
Марлейда Сото
Луиза Видес Гальяно
Джоселин Менесес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Темный зверь 1 постер
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