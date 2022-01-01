Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темный зверь Темный зверь
Киноафиша Фильмы Темный зверь Темный зверь, 2016: актеры и роли
Oscuro animal Темный зверь 2016 / Колумбия / Аргентина / Греция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Темный зверь, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фелипе Герерро
В ролях
Марлейда Сото Луиза Видес Гальяно Джоселин Менесес
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши