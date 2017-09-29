«Ежик Бобби: Колючие приключения»: Рецензия Киноафиши

Анимационный центон

Ежик Бобби – тот самый Бобби - сильнейший среди своих с холма Плодовой Кожуры. Быстрый, находчивый, амбициозный и немного высокомерный, он отважно вступает в бой с Монстром, третирующим общину ежей. После падения Бобби теряет память и начинает свое долгое путешествие в поисках самого себя вместе с голубем Серым.

Кадр из мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения»

«Ежик Бобби: Колючие приключения» - дебют Хуана Цзяньмина в мировой киноиндустрии и, по совместительству, центон на наиболее известные в Китае явления. Отечественная локализация усилила эффект цитирования, наполнив речи персонажей бесконечными отсылкам, узнаваемыми уже нашим зрителем. Начальные аккорды из «Миссия невыполнима», ненавязчивое превращение Бобби в Бристлбэка из Доты2, гамлетовский диалог от голубя Серого, почти полностью взятая завязка из фильма «Кто я?» 1998 года: режиссер не брезгует ничем. Вместе с тем, остается надежда, что все совпадения случайны, а повествование выстроено лишь в лучших традициях культурологического наследия – все, как и было прописано Кэмпбеллом в «Тысячеликом герое»… ровно до очередного попадания Бобби к туземцам или фразочки в стиле «чудо ты без перьев!».

Кадр из мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения»

Ситуацию усугубляет китайская традиция построения повествования, с трудом вытянутая Чжаном Имоу в «Великой стене», но в «Ежике Бобби» продемонстрированная во всю свою абсурдную мощь. Бесконечно пафосные сцены битв и ключевых диалогов, нелогичность и рваное повествование не позволяет себе даже отечественная индустрия. Надежда на сильный финал, в котором хочется получить объяснение на большую часть происходящих в мультфильме вещей, напрасна: висящие нити с темами вируса, гуляющего по городу, и проектом «Аполлон», непонятно для чего включенном в повествование, так и остаются не завершенными. Все это усугубляется мелкими огрехами в анимации: изменения в детализации заднего плана, пропадающие ресницы ежихи Розы и т.д. Построение диалогов откровенно нелогичное и странное, а отсутствие динамики делает мультипликацию скучной. Ориентир на детскую аудиторию выглядит странным при карикатурных элементах мира людей, понятных только взрослым. Поведение главного антагониста излишне агрессивно и противоречиво, а во время юмористических моментов откровенно не смешно. Это не спасает даже экологический подтекст мультфильма и китайская моралистика в стиле «я родился с иголками и этим горжусь!».

Кадр из мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения»

Вместе с тем, в некоторых моментах анимация радует своей проработанностью и согласованностью движений всех частей тела животных. Движущиеся элементы на экране не кажутся картонными, а собственный стиль художника запоминается и приятен глазу. Нельзя просто так взять и не проникнуться симпатией по отношению к абсолютно всем персонажам-животным – особенно при ярком контрасте с людьми, являющими собой апофеоз хаоса и разрушения природы. В сцене последней битвы животных и людей больше положительного, чем отрицательного; впрочем, все опять портит финал, нелогичность и смущающая слезливость которых забивает последний гвоздь в крышку «Ежика Бобби».

Кадр из мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения»

Мультфильм интересен с точки зрения показательного примера китайского произведения, особенно в плане анимации и построения сюжета. Есть некоторые находки в нарративе, например, непривычные решения персонажей, иная система морали, которая разительно отличается от нашей. Аккуратный поучительный подтекст произведения не кажется навязчивым, что несколько смягчает послевкусие.

Потапова Галина

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Ежик Бобби: Колючие приключения»