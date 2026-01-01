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Лав Диас
Lav Diaz
Киноафиша
Персоны
Лав Диас
Лав Диас
Lav Diaz
Дата рождения
30 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Лава Диаса
Родился 30 декабря 1958 года. Филиппины.
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Популярные фильмы
8.3
След
(2015)
7.4
Колыбельная печальной тайне
(2016)
7.2
Женщина, которая ушла
(2016)
Фильмография Лава Диаса
7.1
Магеллан
Magalhaes
биография, драма, мелодрама
2025, Испания / Португалия / Филиппины
Смотреть трейлер
6.2
Из рода зверей
Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop
драма
2020, Филиппины
6.8
Прекращение
Ang hupa
драма, фантастика
2019, Филиппины / Китай
6.9
Сезон дьявола
Ang Panahon ng Halimaw
мюзикл, исторический
2018, Филиппины
7.4
Колыбельная печальной тайне
Hele sa Hiwagang Hapis
приключения, фэнтези, драма
2016, Филиппины
7.2
Женщина, которая ушла
Ang babaeng humayo
драма
2016, Филиппины
7
Песни на кладбище
Singing in Graveyards
драма
2016, Малайзия / Филиппины
8.3
След
Wake: Subic
документальный
2015, Филиппины / США
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