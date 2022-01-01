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Лав Диас
Лав Диас
Lav Diaz
О персоне
Фильмография
Лав Диас
Lav Diaz
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Дата рождения
30 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Лава Диаса
Родился 30 декабря 1958 года. Филиппины.
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Фильмография Лава Диаса
Из рода зверей
драма
2020, Филиппины
6.0
Прекращение
2019, Филиппины / Китай
0.0
Сезон дьявола
мюзикл, исторический
2018, Филиппины
7.0
Женщина, которая ушла
драма
2016, Филиппины
7.0
Колыбельная печальной тайне
приключения, фэнтези, драма
2016, Филиппины
7.0
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