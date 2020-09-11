Из рода зверей, 2020

Взяв отпуск на золотой шахте, трое рабочих отправляются пешком в родную деревню. Их путь лежит по красивейшим, суровым просторам мифического острова Хугау. Проходит время, их беседы становятся всё напряжённее, всплывают тщательно скрывавшиеся истории и все погружаются в атмосферу безумия. Прослеживая жизни трёх шахтёров, режиссёр разоблачает коррупцию властей и задаётся вопросом о том, что такое человечность. Лав Диас родился в 1958 году. Изучал кино в манильском Институте кино, писал книги и сценарии, играл в рок-группе, снимал документальные и короткометражные игровые фильмы. Дебютировал в кино в конце 90-х, но долгое время оставался практически неизвестным за пределами Филиппин. Признание в Европе началось с двух наград секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля за картины «Смерть в стране чар» (2007) и «Меланхолия» (2008). За этими картинами последовали «Норте, конец истории» (2013), лауреат главного приза Локарно «От предшествующего» (2014), призер Берлинского кинофестиваля «Колыбельная скорбной тайне» (2016) и победитель Венецианского КФ «Женщина, которая ушла» (2016).