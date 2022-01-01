Наша рецензия

Всё, что хочется сделать, посмотрев первые пять минут творения Ruthless Studios и начинающего режиссёра Эвана Трамела, так это замахнуться над ним топором. Складывается ощущение, будто мультфильм изначально готовился для публичной казни: непритязательная рисовка персонажей, слабая анимация, примитивный монтаж, неубедительная озвучка. Но пройдёт ещё пара минут, и пелена ярости сойдёт. Стоит повнимательнее приглядеться, как сразу становится понятно, что данный персонаж — не юродивый,…