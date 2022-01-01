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Серьезная игра
Серьезная игра, 2016: актеры и роли
Den allvarsamma leken
Серьезная игра
2016 / Швеция
6.3
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14
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Серьезная игра, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пернилла Аугуст
Pernilla August
В ролях
Миккель Боэ Фёльсгор
Mikkel Boe Følsgaard
Лив Мяенес
Liv Mjönes
Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
Сверрир Гуднасон
Sverrir Gudnason
Свен Нордин
Sven Nordin
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