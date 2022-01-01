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Новый Гулливер Новый Гулливер
Киноафиша Фильмы Новый Гулливер Новый Гулливер, 1935: актеры и роли
Новый Гулливер 1935 / СССР
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Новый Гулливер, 1935: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Владимир Константинов Иван Юдин Ivan Yudin Иван Бобров Федор Брест Михаил Дагмаров
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