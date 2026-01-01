Сперва в розетку или в ноут? Вот как надо правильно ставить ноутбук на зарядку – запоминайте, чтоб гаджет не сгорел

Пластиковые бутылки из-под молока больше не выбрасываю: берегу каждую ради 3-х гениальных лайфхаков

Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026

Сбрил волосы ради HBO, но не разбогател: сколько заплатили Юрию Колокольникову за «Игру престолов» (и сколько Джону Сноу)

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

Сашу из «Москва слезам не верит» сложно с кем-то спутать – что насчет них? Угадайте 5 фильмов СССР по героям второго плана

Зря Нолан боялся «Барби»: его «Оппенгеймера» обошел «плохой танцор», приблизившийся к сборам миллиарда

7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные