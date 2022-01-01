Наша рецензия

У Кати Королевой есть мечта. Сокровенная, девичья. Хочется Кате Королевой оргий. Да-да, вы не ослышались. Именно оргий. Причем «самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных, дабы умереть от избытка жизни». Того же, собственно, хотел в свое время и Виссарион Григорьевич Белинский, которого Катя любит цитировать на досуге (цитата, кстати, его). Однако про Белинского я вам ничего сказать не могу, а вот у мисс Королёвой с оргиями явно не складывается. Ибо мама у нее дюже строгая и…