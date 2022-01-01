Наша рецензия

Документальное кино — это особый жанр фильмов, который отличается от других. В комедиях, боевиках, фантастике и прочих жанрах режиссёры снимают то, чего частенько не было на самом деле, чтобы в итоге выдать это за правду. Они используют самые разные методы съёмок, компьютерную графику, нанимают актёров. А вот документальные фильмы рассказывают только о том, что произошло в реальной жизни, поэтому там не требуются последние достижения кинематографа, достаточно просто поднять архивы и…