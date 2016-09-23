«Бег — это свобода»: Рецензия Киноафиши

Дух бега

Документальное кино — это особый жанр фильмов, который отличается от других. В комедиях, боевиках, фантастике и прочих жанрах режиссёры снимают то, чего частенько не было на самом деле, чтобы в итоге выдать это за правду. Они используют самые разные методы съёмок, компьютерную графику, нанимают актёров. А вот документальные фильмы рассказывают только о том, что произошло в реальной жизни, поэтому там не требуются последние достижения кинематографа, достаточно просто поднять архивы и расспросить свидетелей, если таковые остались. Итак, на экраны выходит документальное кино о беге режиссёра Пьера Мората «Бег — это свобода» («Free to Run»).

Эта картина, конечно, не первый фильм про бег. Например, про марафон 42,2 км снят фильм «Дух марафона» (2007, реж. Джон Данхэм), а про одну из легенд бега на средние дистанции есть «Префонтейн» (1997, реж. Стив Джеймс).

Кадр из фильма «Бег — это свобода»

«Бег — это свобода» рассказывает о становлении бега, который когда-то не воспринимался людьми как серьёзный вид спорта. Бегуны, желавшие пробежаться, часто боялись бегать на людях, потому что на них смотрели, как на чудаков. В 1960е годы отношение к бегу было именно таким, но постепенно, благодаря труду многих людей этой области, ситуация изменилась.

Картина показывает, как непросто происходило принятие бега, особенно для женщин. Во времена, когда женщины были бесправны настолько, что даже не могли голосовать, конечно, и заниматься спортом наравне с мужчинами им тоже не разрешалось. Бытовало мнение, что женский организм неспособен пробежать дистанцию в 42 километра, но Катрин Швитцер доказала обратное, после чего на женщин-бегуний взглянули по-другому.

В картине демонстрируется множество кадров из того времени, когда бег только становился популярным. Очень много документальных кадров, новостей, а также современные мнения тех, кто боролся за продвижение бега, создаёт впечатление настоящего полноценного кино с интересным и даже иногда захватывающим сюжетом. Всё это делает фильм Пьера Мората интересным не только для бегунов, но и для зрителей, мало смыслящих в спорте и беге в частности. «Бег — это свобода» получился динамичным, что редкость для документальных фильмов.

Кадр из фильма «Бег — это свобода»

Кроме описания самого бега и его становления, в фильме показываются истории людей. Звучат такие имена как Фред Лебоу, Френк Шортер, Билл Роджерс, Стив Префонтейн, Ноэль Тамини (создатель первого журнала о беге Spiridon) и многие другие. Кроме того, рассказывается о многих марафонах, которые стали значимыми для истории бега.

Но всё оказалось не так гладко и тогда, когда марафоны стали действительно массовым событием, в котором участвовали тысячи бегунов. Люди, способствовавшие продвижению бега, в наше время с горечью осознают, что сейчас эта дисциплина далека от тех ценностей, которые были у них изначально. Они всего лишь хотели свободы и равноправия, а сейчас на беге и марафонах неплохо наживаются. Коммерция захватила дух бега.

Кадр из фильма «Бег — это свобода»

В целом фильм заслуживаем высокую оценку, потому что его действительно интересно смотреть. В фильме есть сюжет, который, правда, иногда немного путается, но основная мысль сохраняется всё равно. Все действия проходят под разнообразную подходящую музыку, что тоже здорово, потому что очень часто в документальных фильмах играет всего два-три повторяющихся трека, которые под конец начинают раздражать. Также «Бег — это свобода» потрясает масштабностью некоторых кадров — от огромной вереницы бегущих людей по коже пробегают мурашки. В общем, кино довольно сильное.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 22 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Бег — это свобода»