Цифровая эра изменила общество. В то время как данные стали «новой нефтью», защита этих данных должна стать новым «контролем чистоты». Этот фильм начинается еще с «до Сноуденовских» времен, когда группа европейских законодателей бросает вызов политическому и экономическому статус-кво в цифровом обществе, выступая за новый закон по защите данных. Далеко не все рады этому закону, и принятие его – нелегкая задача… Но на мировую арену выходит Сноуден, и игра меняется. «Демократия» – это фильм о современном законотворчестве в очень сложном мире, а также о нашем будущем в цифровом обществе.