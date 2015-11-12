7.1
Киноафиша Фильмы Демократия
Демократия

, 2015
Democracy: Im Rausch der Daten
Германия, Франция, Бельгия, Италия / документальный / 18+
Цифровая эра изменила общество. В то время как данные стали «новой нефтью», защита этих данных должна стать новым «контролем чистоты». Этот фильм начинается еще с «до Сноуденовских» времен, когда группа европейских законодателей бросает вызов политическому и экономическому статус-кво в цифровом обществе, выступая за новый закон по защите данных. Далеко не все рады этому закону, и принятие его – нелегкая задача… Но на мировую арену выходит Сноуден, и игра меняется. «Демократия» – это фильм о современном законотворчестве в очень сложном мире, а также о нашем будущем в цифровом обществе.

Jan Philipp Albrecht
Вивиан Рединг
Ralf Bendrath
John Boswell
Paolo Balboni
Séan Kelly
Режиссер Давид Бернет
Сценарист Давид Бернет
Композитор Von Spar
Страна Германия / Франция / Бельгия / Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
12 ноября 2015 Германия
16 ноября 2016 Франция
Сборы в мире $3 393
Производство Indi Film, Seppia Production, Atmosfilm
Democracy: Im Rausch der Daten, Democracy, Dân Chủ: Trong Cơn Cuồng Phong Dữ Liệu Số, Datahuuma - verkko ja demokratia, Democracy - Im Rausch der Daten, Democracy: La ruée vers les datas, Demokracija, Demokracja, Demokrati i det digitala myllret, Rendezvous mit #Democracy, Rendezvous mit Democracy, Δημοκρατία

7.1
7.1 IMDb

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
