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Московская элегия
Киноафиша Фильмы Московская элегия Московская элегия, 1987: актеры и роли
Московская элегия 1987 / СССР
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Московская элегия, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky Тонино Гуэрра Tonino Guerra Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
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