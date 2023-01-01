Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сентябрь в Ширазе Сентябрь в Ширазе
Киноафиша Фильмы Сентябрь в Ширазе Сентябрь в Ширазе, 2016: актеры и роли
Septembers of Shiraz Сентябрь в Ширазе 2016 / США
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сентябрь в Ширазе, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэйн Блэр Wayne Blair
В ролях
Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo Габриэлла Райт Габриэлла Райт Gabriella Wright Алон Абутбул Алон Абутбул Alon Abutbul Башар Рахаль Башар Рахаль Bashar Rahal
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши