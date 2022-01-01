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Человек, который сажал деревья Человек, который сажал деревья
Киноафиша Фильмы Человек, который сажал деревья Человек, который сажал деревья, 1987: актеры и роли
L'homme qui plantait des arbres Человек, который сажал деревья 1987 / Канада
8.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Человек, который сажал деревья, 1987: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фредерик Бак Frédéric Back
В ролях
Филипп Нуаре Филипп Нуаре Philippe Noiret Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer
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