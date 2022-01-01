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Человек, который сажал деревья Человек, который сажал деревья
Киноафиша Фильмы Человек, который сажал деревья Кадры из мультфильма «Человек, который сажал деревья»
L'homme qui plantait des arbres Человек, который сажал деревья 1987 / Канада
8.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Кадры из мультфильма «Человек, который сажал деревья»

Вся информация о мультфильме
Человек, который сажал деревья (1987) - фото 1 Человек, который сажал деревья (1987) - фото 2 Человек, который сажал деревья (1987) - фото 3
Человек, который сажал деревья (1987) - фото 4 Человек, который сажал деревья (1987) - фото 5 Человек, который сажал деревья (1987) - фото 6
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