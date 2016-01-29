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Постер фильма Невинность воспоминаний
7.2
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7.2

Невинность воспоминаний

, 2015
Innocence of Memories
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Невинность воспоминаний
7.2

О фильме

Что это — документальный фильм об одном из самых необычных музеев мира, гипнотический нуар или авторский путеводитель по древнему морскому городу? И то, и другое, и третье. В 2008 году турецкий лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук выпустил роман «Музей невинности», героям которого, существующим в пограничной зоне между вымыслом и реальностью, отдан настоящий музей в Стамбуле: пять этажей сладостной меланхолии и зыбких воспоминаний, облеченных в формат фотографий, мемуаров и обычных вещей, обладающих особой магией; в аудиогиде звучит голос самого Памука. Изобретательный британский документалист и клипмейкер Грант Ги выбирает необычный жанр фильма-сновидения, в котором долгие проезды камеры по ночному (исключительно ночному — только в это время суток и автор, и его герои чувствуют себя живыми) городу важны не меньше слов; документ превращается в фантазию, любовные истории разных эпох встречаются на берегах Босфора. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

В ролях

Пандора Колин
Ayla
Мехмет Эрген
Kemal
Ара Гюлер
Photographer
Süleyman Fidaye
Taxi Driver
Dursun Saka
Man Who Picks Up Things in the Street
Тюркан Шорай
Actress
Bulut Alparslan
Ferryman
Паскуале Ансельмо
Narrator
Серра Йылмаз
Narrator
Режиссер Грант Ги
Сценарист Орхан Памук, Грант Ги
Композитор Leyland Kirkby
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 января 2016
Дата выхода
29 января 2016 Великобритания
Другие названия
Innocence of Memories, Innocence of Memories - Orhan Pamuk's Museum and Istanbul, Ártatlan emlékek, Hatıraların Masumiyeti, Istanbul e il Museo dell'Innocenza di Pamuk, Muzeum niewinności, Η αθωότητα των αναμνήσεων

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов

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