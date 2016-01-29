Что это — документальный фильм об одном из самых необычных музеев мира, гипнотический нуар или авторский путеводитель по древнему морскому городу? И то, и другое, и третье. В 2008 году турецкий лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук выпустил роман «Музей невинности», героям которого, существующим в пограничной зоне между вымыслом и реальностью, отдан настоящий музей в Стамбуле: пять этажей сладостной меланхолии и зыбких воспоминаний, облеченных в формат фотографий, мемуаров и обычных вещей, обладающих особой магией; в аудиогиде звучит голос самого Памука. Изобретательный британский документалист и клипмейкер Грант Ги выбирает необычный жанр фильма-сновидения, в котором долгие проезды камеры по ночному (исключительно ночному — только в это время суток и автор, и его герои чувствуют себя живыми) городу важны не меньше слов; документ превращается в фантазию, любовные истории разных эпох встречаются на берегах Босфора. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.