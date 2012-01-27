Терпение (по Зебальду), 2012

Жизнь и странствия В.Г.Зебальда — последнего великого писателя XX века. Британский документалист Грант Джи (автор фильма о группе Radiohead «Metting People is Easy») отправляется в пешее путешествие по графству Саффолк: с камерой в руках он проходит по маршруту, которым следует повествователь в романе В.Г.Зебальда «Кольца Сатурна». Зебальда называют последним великим писателем XX века, его медитации о катастрофах прошлого, которые проступают сквозь обыденность настоящего («Аустерлиц», «Эмигранты», «Головокружение», «Кольца Сатурна») — высочайшее достижение европейской литературы последних десятилетий; в последние годы они начинают издаваться и на русском языке. Зебальд погиб в автокатастрофе в декабре 2001 года, и теперь детали его биографии и творчества приходится восстанавливать, добывать из глубин времени — точно так же, как его тексты возвращают из забвения события истории, мировой, политической, военной и его личной. Фильм Гранта Джи — это одновременно биография писателя, реконструкция его романа «Кольца Сатурна» и попытка найти для гипнотического стиля Зебальда адекватный визуальный язык.