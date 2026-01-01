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Эми Берг
Amy Berg
Киноафиша
Персоны
Эми Берг
Эми Берг
Amy Berg
Дата рождения
13 октября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Биография Эми Берг
Родилась 13 октября 1970 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.9
Запад Мемфиса
(2012)
7.7
Друг человека
(2018)
7.7
Это никогда не кончится, Джефф Бакли
(2025)
Фильмография Эми Берг
7.7
Это никогда не кончится, Джефф Бакли
It's Never Over, Jeff Buckley
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
7.1
Восстание феникса
документальный, мини-сериал
2022, США
7.7
Друг человека
документальный
2018, США
7.4
Дженис: Маленькая девочка грустит
Janis: Little Girl Blue
документальный
2015, США
7.9
Запад Мемфиса
West of Memphis
документальный
2012, США
Смотреть трейлер
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